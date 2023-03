El líder de la Uocra, Sixto Irrazabal, fue demorado en una causa por acopio de armas

A Irrazábal lo sacaron encapuchado de la casa ubicada en Laguna y Salvat, donde actualmente viven su ex pareja e hijos y la cual venía siendo blanco de sucesivas balaceras, las cuales son materia de investigación a cargo de la Unidad Especial de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Allanamientos "por error" y destrozos

Sin embargo, vecinos de casas linderas denunciaron en declaraciones a LT8 que la policía realizó importantes destrozos en el marco de esos allanamientos y que luego resultaron ser erróneos.

"Entraron alrededor de las 6 a hacernos un allanamiento, nos destrozaron todo y después nos pidieron disculpas y nos dijeron que se habían equivocado", lamentó una mujer, víctima de ese operativo realizado en ese populoso barrio.

En ese contexto, detalló: "Nos dijeron que nos tiremos al piso y a mi hijo de 16 años lo esposaron para llevárselo, pero me tiré encima para que no lo hicieran".

Y respecto a la explicación de la policía por ese tumultuoso allanamiento, respondió: "Buscaban armas y mucha plata, pero no encontraron nada".

De acuerdo a lo que comentó la mujer, ese operativo ocurrió entre las 6 y las 10 de este martes. En declaraciones a El Tres TV, su pareja señaló: "Acá al lado vivía un tiratiros que iba y venía, pero nosotros nunca tuvimos un problema con esa persona", dijo, para aclarar: "Lo que sí, como a ellos les disparaban una vez pegaron uno en mi casa".

El damnificado también comentó que los uniformados le pidieron que concurra al MPA para que presente un reclamo por los destrozos provocados en su vivienda. "Me dijeron que me iban a dar un voucher con el dinero, por lo menos para no tener que volver a hacer el gasto", concluyó.