El líder del Sindicato de la Carne negó que haya una interna sindical o barras tras los ataques

El líder sindical consideró que lo ocurrido anoche en el Frigorífico Swift y los hechos de la semana pasada “son algo común de lo que está pasando en Rosario, no solo con el Sindicato de la Carne sino contra otros gremios y trabajadores de la zona. Lo único que puedo decir es que no se trata de una interna gremial ”.

“Nosotros tuvimos elecciones internas hace poco tiempo. Las barras bravas, como dicen algunos medios de comunicación, no tienen nada que ver. Nunca oculté mis amistades y las barras bravas no tienen por qué ir a prender fuego un camión o atacar al sindicato. Los conozco a todos, además soy hincha de Boca. Quiero sacar del medio a las hinchadas y a la interna sindical”, señaló Fantini.

Fantini subrayó que los hechos de violencia contra el sindicato “son los mismos hechos que pasan en la ciudad. Yo no soy quién para decir quién está detrás de todos estos ataques. Ese es trabajo de la policía y la Fiscalía. Yo no puedo hacer hipótesis de lo que ocurrió anoche y la semana pasada. No es mi lugar, yo estoy para otra cosa. La policía y los organismos que tienen que brindar seguridad y son los que tienen que averiguar qué pasó. Yo no puedo aventurar nombres. Además, a cinco cuadras del sindicato balearon una farmacia y nadie dice nada”.

“Yo creo que puede haber una disputa, pero de otro lado, no sé quiénes estarán detrás. A nosotros nos tirotearon y prendieron fuego el sindicato a la noche, y la policía fue al otro día al mediodía a buscar las cámaras que teníamos nosotros y que registraron toda la secuencia. Yo tendría que estar discutiendo paritarias, condiciones laborales, hacer un corredor seguro para la gente que entra a trabajar a las 2 ó 3 de la madrugada en los frigoríficos de la zona y no salir a aclarar esto”, agregó.

En cuanto a su relación con algunos barras bravas, Fantini no ocultó su fastidio y aclaró: “Yo era amigo de Pimpi (Caminos, ex jefe de la hinchada de Newell’s, asesinado en 2010). Yo lo conozco a Pillín (Bracamonte, actual jefe de la barra de Central), ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra?. Ellos hacían sus cosas y yo las mías. Esto es como los periodistas que tienen amigos políticos que se roban todo y nadie dice nada”.

“Estos hechos de violencia se tienen que investigar y no buscarme a mi como chivo expiatorio. El intendente de Victoria nos llamó para ver si podíamos albergar en nuestro camping a la barra de Peñarol, y eso hicimos. ¿Y eso qué tiene que ver? Y en Buenos Aires dijeron que como yo alojé a los uruguayos, los de Central se enojaron conmigo. Esos es mentira. Muchos se lavan las manos en lugar de averiguar quién fue. Yo soy ajeno a todos estos hechos. ¿Qué tengo que ver con lo de Paladini que prendieron fuego las motos o lo que pasó anoche en el Swift?”.

“Quiero que la Fiscalía y el gobierno hagan su trabajo. Tras el atentado de la semana pasada, la policía vino a buscar las cámaras al otro día, y después acusan al sindicato de que hay una interna feroz. Tengo amigos de Central, de Newell’s y de Boca, de todos los clubes. Pero no tengo ningún empleado de las barras”, agregó.