El fiscal Edery fue citado a una imputativa por denuncias presentadas por dos fiscales

Debe ir a la ciudad de Santa Fe el 16 de febrero. Los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno lo acusan de encubrimiento. "No cometí delitos", dice el funcionario acusado

Para los fiscales acusadores Matías Edery, que aseguró que esta mujer era su informante y lo había notificado a su superior María Eugenia Iribarren, en realidad le brindaba protección desde el 2019. Estiman que esta protección no sólo benefició a Ortigala sino también a Lorena Córdoba, la viuda de David Perona, un hombre que se dedicaba al juego clandestino en Rafaela, quien murió mientras era investigado por esa causa. También la protección llegaría a Rodrigo, hermano de Mariana, que terminó enjuiciado junto a Ariel Guille Cantero y varios de sus allegados en la causa por el crimen de Enrique Encino, asesinado tras la balacera que sufrió el casino rosarino en enero del 2020. Ortigala también fue sindicado como partícipe necesario de una tentativa de extorsión y terminó condenado a un año y medio de cárcel.

El fiscal Edery argumentó que “es grave que la prensa sepa antes que yo el día de la imputación y los cargos. Nunca cometí ningún tipo de delito ni faltas y esto lo voy a probar. Es parte de una maniobra que tiene por objetivo tapar las investigaciones que hicimos y no se tiene en cuenta ante el show que se monta en esta imputación, que la mayoría de los narcos presos fueron investigados por nosotros. Es claro que desnudamos cuestiones que un grupo de poder no quiere que se sepan quienes , ni quienes son las personas que investigamos. Pretenden que el MPA investigue los sectores más bajos de la sociedad y seguir criminalizando a esos grupos. Es lamentable, pero más datos que esos no tengo”.