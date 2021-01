La pequeña Yaira lucha por su vida en el Vilela tras superar una operación en la que le extrajeron seis plomos de su cuerpo. "La ñiña continúa con asistencia respiratoria mecanica. Está muy grave y hemodinámicamente inestable. Su pronóstico de salud es reservado", lamentó la directora del efector de Italia y Virasoro, Viviana Esquivel en contacto con La Capital.

Alejandra, su madre, le contó el sábado a La Capital: “Yo tenía a mi bebé entre medio de las piernas. La traté de abrazar a mi bebé, pero no me dio chances. Los balazos pasaron por entre medio de mis piernas y la hirieron”.

Mientras tanto, su padre permanece internado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), donde tuvo que ingresar de urgencia al quirófano por varias lesiones en abdomen. "Presentaba lesiones en intestino delgado, pero las mismas fueron resueltas. Ahora evoluciona de manera favorable", le precisó el director del Heca, Jorge Bitar.

El último ataque en los confines de barrio Godoy dejó a una familia víctima de un ataque de tinte mafioso y a una nena de un año que peleaba por su vida en una cama de terapia intensiva. Fue la segunda criatura baleada en once horas; tercera en una semana y la séptima en lo que va del año.

Por qué atacaron a Jonatan Ernesto Aguirre

Jonatan es hermano de Nelson Alexis “Pandu” Aguirre, quien cumple condena a 16 años de prisión por haber asesinado a Javier Barquilla en febrero de 2015 en Villa Banana; crimen que generó movilizaciones del barrio y organizaciones sociales para denunciar usurpaciones y el accionar violento de la banda de Pandu, quien además fue investigado en causas federales por narcotráfico como alguien conectado a Ariel “Viejo” Cantero, fundador de Los Monos.

Yaira es sobrina de Pandu. Al momento de explicar el contexto del ataque, su mamá Alejandra traza en una línea que diferencia entre “ellos” y “nosotros”: “Nosotros no tenemos problemas o discusiones con nadie” dijo. “Pero en nuestro entorno hay gente que está en eso”, agregó refiriéndose a la figura Pandu. Y completó la idea: “No sé si será un ajuste para él o no, pero con él no tenemos contacto”. El apodo de Pandu es temido tanto fuera como dentro de los muros de la cárcel de Piñero.