Dos jóvenes aceptaron condenas por el crimen a tiros de una mujer en un pasillo de barrio Las Heras

Recibieron 16 años y medio de prisión por el homicidio de Mariela Broin, cometido en 2023. No quedó claro si fue en un tiroteo entre bandas o la confundieron

Dos jóvenes aceptaron condenas a 16 años y medio de prisión por el crimen de Mariela Edit Broin , una mujer de 44 años que murió al recibir varios disparos en julio de 2023 en barrio Las Heras, en la zona sudeste de Rosario. En el caso no se llegó a aclarar si a la mujer la balearon al confundirla con otra persona parecida a ella o si quedó en medio de un enfrentamiento entre bandas .

Según trascendió entonces, la víctima se había adentrado en el pasillo con una amiga y, por motivos que no quedaron claros, fueron recibidas a balazos. En principio se investigó el caso como un enfrentamiento entre bandas. En el pasillo quedaron diseminadas en total 26 vainas servidas de distintos calibres. Otra de las hipótesis que se siguió en la investigación a cargo de la fiscal de Homicidios Georgina Pairola es que a la víctima podrían haberla confundido con otra persona. El trasfondo no se aclaró, pero eso no impidió que los acusados admitieran su responsabilidad en los hechos.

Las pintadas

Broin tenía domicilio en el barrio República de la Sexta, en la calle Hipócrates, cerca del lugar donde la mataron. Al día siguiente, en el barrio Las Heras y en el sector sur de lindero barrio Tablada aparecieron carteles que decían: “Bienvenido al barrio de Alan Funes. Entrá si querés, salí si podés”, en referencia al joven condenado a más de 40 años de prisión por homicidio y delitos ligados al narcotráfico, preso en una cárcel federal. En las paredes del pasillo donde mataron a la mujer también se encontraron pintadas que decían “Barrio de Alan Funes” y otra que estaba acompañada por el dibujo de un revólver rezaba “Atte: la mafia” .

Los dos detenidos en el lugar por el homicidio fueron imputados días después del suceso y desde entonces quedaron en prisión preventiva. A raíz de un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de los acusados este lunes aceptaron condenas a 16 años y medio de prisión como coautores de un homicidio agravado por el uso de arma y por la intervención de un menor de edad, además de la portación ilegal de un arma de guerra.

Los imputados reconocieron los hechos y aceptaron su responsabilidad al firmar el acuerdo, que fue formalizado por la jueza Silvana Lamas González. La magistrada homologó las condenas y además dispuso el decomiso de las armas secuestradas, las vainas servidas, municiones, cartuchos y cargadores.