Dos balazos en la cabeza, triste final para un cartonero de Villa Moreno

Los vecinos también recordaron que la madrugada del 27 de febrero de 2021, a metros de donde fue asesinado Galiano, ya habían ultimado a Lucas Elías Rolón, de 27 años, y fue herido un hermano del muchacho, de 19 años. Las víctimas del ataque también residían a los márgenes de la canchita Tirelli.

Dos caras de un crimen

Sobre el crimen de Galiano hay al menos dos versiones. Una es la de los familiares, quienes este miércoles al mediodía esperaban sentados al sol que desde el Instituto Médico Legal (IML) les entregaran el cuerpo para poder velarlo. Con la guardia en alto, no esquivaron preguntas. Contaron que la víctima era uno entre cuatro hermanos, no tenía hijos y vivía de lo que cartoneaba. “No tenía broncas con nadie, al menos eso es lo que sabemos”, dijo una familiar. No descartó que su pariente tuviera una adicción recreativa y dijo: “Hay mucha gente que habla de más, que no sabe y que debería callarse la boca”.

Luego relató lo que sabían del crimen. Que Galiano volvía de hacer una compra en un quiosco de bulevar Oroño y que al pasar por el costado de la canchita, sobre Presidente Quintana al 1900, desde atrás de un árbol salió un hombre y lo asesinó a balazos.

El lado B de la historia la contaron otros vecinos que dijeron que a la familia Galiano los conocen como los “peruanitos” y los semblantearon como “gente normal, de los que no hacen quilombos”. Un residente indicó que “se juntaron a fumar nevado (marihuana mezclada con cocaína)” en el lugar donde quedó el cuerpo agonizante del muchacho “y algo salió mal y terminó como terminó. Ahí hay testigos de lo que pasó. La policía los tiene que buscar porque estaba con una chica y otro muchacho”, indicó el vecino.

Galiano recibió al menos dos balazos en la cabeza y en la escena los peritos recolectaron cinco vainas servidas calibre 9 milímetros. El médico forense que revisó el cuerpo consignó que la víctima tenía heridas en el antebrazo izquierdo, la nuca, la sien izquierda y el labio inferior.

El fiscal a cargo de la investigación, Gastón Ávila, comisionó a efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para que trabajaran en el territorio recabando testimonios y buscando registros de cámaras de seguridad privadas o públicas a fin de esclarecer lo ocurrido.