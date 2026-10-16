"Hello!" llega a Rosario para celebrar el histórico MTV Unplugged de Charly García Con participación de varios músicos que participaron de la grabación original del MTV, se podrá ver el 21 de octubre en Casa Brava. 16 de octubre 2026 · 09:35hs

El espectáculo "Hello! El unplugged", que repasa el histórico show de MTV de Charly García, llega a Rosario el viernes 21 de octubre

Después de quince funciones agotadas en Buenos Aires, y en vísperas del cumpleaños número 75 de Charly García, el espectáculo que celebra el histórico MTV Unplugged del músico llega a Rosario. Se podrá ver el 21 de octubre, a las 20.30, en Casa Brava (Pichincha 120).

¨Hello! El unplugged¨ reúne a músicos que participaron de la grabación original de 1995 con nuevas generaciones para repasar aquel repertorio inolvidable. Fabián "Zorrito" Von Quintiero, Fernando Samalea y los hermanos Erica y Ulises Di Salvo estarán al frente de la banda, que contará con la voz invitada de Emme, Santiago Maurino, Matías Mango y Michelle Bliman, junto a grandes músicos invitados.

El espectáculo recupera el espíritu creativo de un álbum que marcó a varias generaciones desde la experiencia de quienes formaron parte de su realización. Más que recrear un concierto del pasado, propone volver a encontrarse con esas canciones en un formato vivo, donde la memoria se cruza con nuevas interpretaciones y encuentros entre artistas.

A lo largo de sus presentaciones, “Hello” fue construyendo una propuesta abierta al encuentro y a la sorpresa. Por el escenario de este show ya pasaron artistas invitados como Pity Álvarez, Iván Noble, Emi Brancciari, Chechi De Marcos, Benito Cerati, Cucuza Castiello, y Leo García, entre otros.