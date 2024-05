Detienen a un sospechoso de balear una estación de servicios y dejar un mensaje a Di María

Cómo fue el ataque a la estación de servicios

La serie de hechos donde se vio involucrado el nombre de Ángel Di María comenzó el martes, minutos después de que finalizara la participación de Central en la Copa Libertadores en Montevideo. Un grupo de jóvenes pasó por el mural que el jugador del seleccionado tiene desde hace muchos años en avenida de Los Granaderos y Baigorria, en el ingreso al club El Torito y vandalizó el mural que destaca el origen del actual delantero del Benfica y dejó una serie de volantes impresos con cargadas folclóricas. “Todavía vas a volver?”, rezaba la leyenda sobre el rostro de Angelito en la pared.

Sin embargo lo ocurrido este miércoles, alrededor de las 22.30, marcó un salto de calidad. No solo porque se utilizó un arma de fuego y una moto robada, sino porque la nota está rubricada por Los Rosarinos, una firma criminal que apareció en banderas colgadas, con mensajes amenazantes, en puentes en vía pública como así también en la saga de 23 autos incendiados, entre el 27 de abril y el 12 de mayo, y por la que fue acusada Leila Schmitt, pareja de Alan Funes, como una de las presuntas organizadoras de los atentados y las intimidaciones. Tras ser acusada, quedó detenida, incomunicada y sin visitas, salvo las de sus hijas menores de edad. Alan Funes, preso en el penal federal de Marcos Paz, es parte del engranaje de Esteban Alvarado, según investigaciones judiciales en curso.

Este miércoles por la noche dos gatilleros pusieron otra vez en escena mundial a Rosario y sus males ya conocidos y repetidos hasta quedar trillados. A las 21.45 ocurrió el ataque a la estación de servicios, en medio del cambio de turno entre los playeros. El ataque a balazos, con la entrega de la mensajería tumbera, duró 13 segundos. No hubo heridos aunque un parroquiano que tomaba café se llevó como recuerdo el roce de uno de los proyectiles en su campera, que estaba colgada en la silla.

Cuarenta y cinco minutos más tarde un llamado a la central del 911 alertó que en Flammarion y las vías (a la altura del cruce con Uriburu, a unas nueve cuadras de la estación baleada) habían dejado una moto Keller 110 roja que tenía pedido de captura por haber sido robada el domingo pasado en Uriarte 7800, en barrio Los Hornitos, en zona oeste de Rosario. "Estamos tratando de determinar si es la moto que fue usada", señaló este jueves temprano en la mañana el jefe de la Policía de Investigaciones (PDI), Natalio Marciani. El caso es investigado por el fiscal Franco Carbone.

No es la primera vez para Di María

No es la primera vez que Angelito es blanco de un hecho intimidante. La madrugada del 25 de marzo pasado, un hombre y una mujer llegaron en un Renault Megane gris al barrio cerrado Funes Hills Miraflores y arrojaron un paquete con una advertencia a Di María relacionada a su regreso a la ciudad. "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", decía la amenaza acompañada al menos de cuatro detonaciones al aire.

Por el hecho fueron detenidos el transero Pablo Acotto, de 35 años, y su prima Sara Gutiérrez, de 23. El fiscal Pablo Socca los acusó por los delitos de amenazas calificadas, intimidación pública y portación de arma. En síntesis, el fiscal entendió que buscaban "infundir temor y generar conmoción en la población" con las amenazas al futbolista. Según la acusación, a Acotto lo contrató “gente de arriba” y le ofreció un pago de cuatro millones de pesos por el "trabajo". El juez Pablo Pinto los dejó en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, es decir, un mínimo de dos años hasta un posible juicio.