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Cómo quedaron los cruces de los playoffs que comenzarán el sábado

Central enfrentará a Independiente el domingo, y el ganador enfrentará en cuartos de final a quien resulte vencedor en Estudiantes-Racing

4 de mayo 2026 · 23:33hs
Cómo quedaron los cruces de los playoffs que comenzarán el sábado

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Con los resultados ya puestos de la novena fecha del Torneo Apertura, quedó definido el cronograma de cruces de los playoffs del fútbol argentino. Rosario Central enfrentará a Independiente el próximo domingo 10 de mayo (en horario a definir), y el ganador enfrentará en cuartos de final a quien resulte vencedor en Estudiantes-Racing.

De esta manera, la primera llave (que se jugará el sábado) quedó integrada por Independiente Rivadavia-Unión, Talleres-Belgrano, Argentinos Juniors-Lanús y Boca-Huracán.

En la otra llave, que se enfrentarán el domingo, están Estudiantes-Racing, Rosario Central-Independiente, Vélez-Gimnasia La Plata y River-SanLorenzo.

Los equipos vencedores del sábado disputarán los cuartos de final el martes y los ganadores del domingo lo harán el miércoles, todos en horarios a definir, según indicaron desde la Liga Profesional de Fútbol.

Las semifinales se disputarán el sábado 16 o domingo 17, dependiendo de los involucrados en los torneos Conmebol. La final se jugará el domingo 24 a las 15.30 en el Estadio Kempes de Córdoba.

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