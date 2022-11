Denuncian que Guille Cantero sufre humillantes condiciones de prisión

El abogado Romero junto a su asistente, Mariana Ortigala, sostienen que lo que busca el Estado es una “pena de muerte encubierta” y aseguran que Cantero “está en una situación peor que la de un animal, agoniza lentamente”, según expresó Ortigala. Y aseguró que “a cada rato le preguntan cómo sigue vivo.”

En una llamada que Guille mantuvo con la asistente judicial y a la que tuvo acceso este diario, se escucha la voz quebrada de Cantero que sostiene: “Ellos quieren que me bañe a la hora que dicen, que me levante a la hora que dicen. Tengo cámara en el patio, en el pasillo y me hacen desnudar para todo. Filman la visita y después mi familia tiene problemas. Una vez me visitó mi cuñada y después le allanaron la casa. Además siempre me requisan con un grupo especial de policías y son los que me llevan para todos lados”.

Cantero agregó: “Las protestas que hago como la huelga de hambre y coserme la boca son para que me lleven a un pabellón con gente. Ellos me tratan así porque quieren que me haga daño. Estuve en Rawson, en Ezeiza y siempre estuve con la población carcelaria sin tener problemas con nadie. Me reuní con el director de la cárcel y le pregunté cómo era la situación y que si yo me siento mal y me tienen que llevar a un médico afuera como sería, y me respondió que la única forma en la que me saquen de la cárcel es con la cabeza por un lado y el cuerpo por otro”.

“No duermo y tomo unas pastillas que me dio un preso. El aislamiento hace un año que es total. Siempre quedo solo y no tengo a nadie con quien hablar. Las fiestas del año pasado estuve totalmente solo”, dijo.

El domingo 13 de noviembre el penal federal de Marcos Paz fue atacado a tiros y los agresores dejaron un cartón en una columna externa con una amenaza: “Dejen de verduguear a Guille Cantero o vamos a matar a los del servicio penitenciario. Con la mafia no se jode”. Sobre este tema Guille aseguró: “Vi por la tele lo del ataque, pero nadie me llamó del servicio ni me preguntaron nada”. Y abundó: “Puedo hablar por teléfono tres horas por día con mi familia. Todo porque tuve un problema con un teléfono fijo que dicen que estaba en mi celda, pero ese teléfono fijo estaba adentro de la celda de día, de noche siempre estaba afuera. Igual nunca me hicieron un parte disciplinario por el uso de ese teléfono”.

Desde septiembre el estudio que representa a Cantero presentó ante el juez Sebastián Basso, del Juzgado federal 1 de Morón, distintos pedidos para modificar la situación de su defendido y denunció a funcionarios de la Justicia federal de Rosario por considerarlos responsables de las condiciones de encarcelamiento. Todo eso fue desestimado por el juzgado y apelado por Romero.

Los pedidos incluyeron las conclusiones de una pericia psicológica que expresa que Cantero presenta “condiciones de aislamiento a las que está sometido desde hace once meses que han mellado su precaria estabilidad y equilibrio psicofísico. En caso de prolongarse este aislamiento se pueden ver comprometidos tanto su salud como su vida".