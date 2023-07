Cuento del tío: le hicieron creer que su hijo estaba secuestrado y entregó 10 mil dólares

“Yo escuchaba estos casos en la radio y nunca me imaginé que podría pasarme a mí”, contó con amargura Norma, una vecina de 75 años de barrio Belgrano, quien cayó en una trampa teléfonica . La llamaron y le hicieron creer que tenían secuestrado a su hijo y que si no entregaba dinero lo iban a matar. Así, envuelta en la angustia y desesperación, la mujer perdió todos los ahorros de su vida, unos diez mil dólares.

“Lo que me pasó fue terrible. Todavía estoy como noqueada. Me llamaron por teléfono a eso de las cinco. Y el que me hablaba era, aparentemente, mi hijo. Me decía que lo habían golpeado y que le habían robaron todo. Me pedía desesperadamente que buscara todo el dinero que tenía. Quiero que entregues todo lo que tengas porque esta gente me va a matar”, recordó Norma palabra por palabra lo que le decía su hijo.