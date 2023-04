Cuatro balazos, el final para un cartonero a metros de una boca de venta de drogas

Ese lugar de venta, hoy al paso, se presenta como un punto independiente en medio de la guerra del narcomenudeo entre los soldados de Francisco “Fran” Riquelme (franquicia de Esteban Alvarado) y la de Andrés “Andy” Benítez y Julián Aguirre (de la escudería Los Monos). En la calle también se escucha que estos últimos podrían haber sufrido una escisión.

image (2).jpg Marcas de tiza. Juan Angel Alegre recibió al menos cuatro disparos. Murió pocos minutos después de ser ingresado al Heca. Foto: Celina Mutti Lovera.

Así como la calle Carrasco divide en dos los barrios Ludueña y Empalme, las vías del ex ferrocarril Belgrano separan a la altura de calle Esquiú las barriadas de Ludueña con Industrial. Un paso peatonal, de uso y costumbre, sin la necesidad de paso a nivel. La situación en esa populosa zona del noroeste rosarino podría resumirse en sus tres comisarías —la 12ª (Ludueña), la 20ª (Empalme) y la sub 24ª (Toba noroeste e Industrial)— valladas con fenólicos por temor de posibles atentados.

Hablaban y de pronto

Entre quienes trabajan cartonenado se dice que la chatarrería de Franco al 2100, en barrio Industrial, tiene la fama de ser la que más tarde cierra y de estar abierta también los feriados. Eso llamó la atención de Alegre, quien a pesar del feriado del viernes decidió ir por la tarde con su changuito de supermercado hasta ese comercio.

Minutos después de las 18 Alegre salió de la compraventa y, según vecinos que lo vieron, se quedó hablando con un hombre. Caminaron juntos unos metros hasta que al llegar al mojón de las vías algo aconteció para que el hombre que conversaba con Alegre sacara un arma de entre sus ropas y comenzara a correrlo hasta que apenas cruzó las vías lo ejecutó de cuatro balazos. Luego se dio a la fuga a pie por el trazado ferroviario.

>>Leer más: Citaron a ex convicto en una esquina de Ludueña y al llegar lo acribillaron a balazos

"Estaban hablando y cuando se dio vueltas, le empezó a disparar”, relató un residente de la zona, al tiempo que comentó que el agresor estaba encapuchado y salió corriendo por las vías. Personal de Gendarmería, destacado en el lugar, se hizo cargo del perímetro.

A pocos metros del lugar una veintena de personas celebraba un cumpleaños en familia. “Sólo escuchamos cuatro balazos y cuando nos asomamos estaba sólo el cuerpo del hombre asesinado”, contó un vecino. Alegre cayó junto a un poste del que cuelga el cráneo de una vaca. En la escena se hallaron cuatro vainas calibre 9 milímetros.

image (1).jpg Juan Angel Alegre fue atacado a balazos en un pasillo de Esquiú entre Felipe Moré y las vías, del lado de barrio Ludueña. Foto: Celina Mutti Lovera.

El hombre malherido fue trasladado en ambulancia al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, donde ingresó en estado desesperante y falleció a los minutos después. Entre las hipótesis investigativas están la de un ataque contra el búnker para obligar a que sea cerrado o que el soldadito que lo custodiaba le haya querido robar la magra ganancia a Alegre.

Nada que ver con drogas

La víctima no vivía donde lo mataron sino a unas 15 cuadras, cerca de la comisaría 12ª. Allí los vecinos no salían de su asombro por la mala fortuna que le tocó a Alegre. “Era muy buen vecino. Una persona que ayudaba a los demás. Vivía del cartoneo y no tenía nada que ver con la droga”, explicaron sus vecinos. “No era un tipo que supiera de la droga. Tenía otros problemas como arrimar algo de plata para que la familia comiera. Le tocó estar en el lugar equivocado cuando no tenía que estar ahí. En este barrio te pueden matar porque estás metido en la droga, pero también si no lo estás. Esto es tierra de nadie”, agregó otro hombre.

El fiscal a cargo de la investigación, Alejandro Ferlazzo, comisionó a efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para que trabajaran en la búsqueda de testimonios de potenciales testigos y de cámaras de videovigilancia, que a simple vista no se visualizaban.