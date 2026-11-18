Agustín Zavala fue asesinado a la madrugada. La policía rosarina encontró el cuerpo sin vida adentro de un automóvil

Las fuerzas de seguridad confirmaron el crimen a la una de la mañana.

La Policía de Santa Fe confirmó este miércoles a primera hora un crimen en la zona sur rosarina . De acuerdo a la denuncia, un joven de 21 años fue asesinado en inmediaciones de la Villa Suramericana y los agresores escaparon sin ser identificados.

Los primeros reportes oficiales indican que Agustín Zavala murió por un balazo en la cabeza . El homicidio trascendió a raíz de un llamado al 911 que daba cuenta de lo sucedido, aunque entonces no había pistas para determinar quién lo había matado.

De acuerdo a la versión preliminar, el muchacho fue ejecutado a bordo de un automóvil . El coche estaba detenido cerca del parque Héroes de Malvinas y el Museo del Deporte Santafesino, pero no había testigos del ataque fatal cuando arribaron las fuerzas de seguridad provinciales.

Fuentes oficiales indicaron que el operativo para esclarecer el homicidio comenzó minutos después de la una de la mañana. Agustín Nicolás Zavala falleció en Juan María Gutiérrez al 400 por una herida de arma de fuego en el cráneo .

Agentes del Comando Radioeléctrico hallaron a la víctima adentro de un Peugeot 308 gris oscuro. A continuación pidieron la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y los médicos corroboraron el deceso rápidamente.

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Los encargados del procedimiento advirtieron que el automóvil tenía una puerta abierta cuando llegarno a la escena del crimen. En el lugar no había ninguna otra persona herida.

De acuerdo a los primeros testimonios recabados por los investigadores, Zavala estaba acompañado a bordo del coche en el momento del asesinato. Después del disparo, un grupo de hombres se bajó y salió corriendo. Tras la denuncia, la Policía de Investigaciones (PDI) fue convocada para inspeccionar el vehículo y la investigación pasó a manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).