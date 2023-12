Crimen del chofer: un asesinato con el objetivo de crear conmoción pública

Fuentes allegadas a la investigación afirman que no hay motivos que vinculen a la víctima ni a su entorno laboral o familiar con el hecho

La información recabada hasta el momento en la investigación por el crimen del colectivero César Roldán indica que fue cometido con el objeto de crear conmoción pública. El mensaje escrito en una nota que apareció en la escena del hecho no tiene, según el análisis preliminar de los pesquisas, ninguna vinculación con la víctima ni con sus allegados, ni con choferes ni el gremio de los conductores. Más allá de las pistas para esclarecer el caso que puedan contener esas palabras, que a priori se leen —en función de las experiencias recientes— como mensajes entre bandas que mantienen disputas territoriales, asoma claro entre los móviles el de generar un hecho del que hable toda la ciudad.

César tenía 43 años. Sobre las 16 del sábado estaba trabajando como chofer de la línea 116 cuando fue víctima de un incidente que cuyos detalles son materia de investigación. Lo concreto es que en esa esquina le dispararon desde afuera del ómnibus al menos siete veces, proyectiles que atravesaron todos el parabrisa izquierdo del vehículo en dirección a la butaca del chofer. También se indicó, a priori, que los disparos fueron ejecutados desde el piso y no desde un vehículo en movimiento.

Los asesinos dejaron una nota escrita en tono amenazante en la que se menciona supuestamente a una persona y está firmada por un grupito, modalidad que se está convirtiendo en habitual en esta espiral de violencia demente que asuela a la ciudad. Del primer análisis no surge, según varias fuentes allegadas a la investigación, nada que pueda vincularse con la víctima ni con su entorno.

Respecto de la nota hallada en la escena, el funcionario sostuvo: “La nota tiene un texto claro. Sobre ese texto estamos trabajando. Se nombran personas. Tenemos alguna información además respecto de las disputas que puede implicar. Tenemos un direccionamiento de lo que la nota pueda estar implicando en cuanto a personas que son del narcomenudeo urbano. Es semejante en este sentido a otras notas dejadas en el pasado que implican disputas. Esta parece no ser la excepción”.

La información generada por la investigación habría originado una serie de allanamientos que no fueron confirmados por el vocero consultado. Por otra parte, por el momento no descartarán la posible vinculación de este atentado con el crimen de Elías Gabriel Merlo, un muchacho de 30 años asesinado de varios balazos pasadas las 19 del sábado en Garibaldi y Ayacucho. La cercanía en el tiempo y un posible contexto de narcomenudeo en este caso ya son datos que en principio los conectan solo por eso, lo cual tampoco quita que en cuestión de días aparezca evidencia que demuestre que no tienen nada que ver.