Crimen del chofer: la primera hipótesis del ataque involucra una disputa entre referentes narcos presos

Respecto de la mecánica del hecho, los testigos señalan que hubo una persona joven con una camiseta de Newell’s que no quería pagar y discutió con el chofer. Pero las marcas de disparos, según los técnicos criminalísticos, son desde afuera hacia adentro, como si el agresor hubiera estado en la calle. No son tiros desde un vehículo en movimiento sino de alguien posicionado firme en el piso para tirar. Todos los disparos están direccionados hacia el chofer y muy bien agrupados. También circula un video que muestra al chofer luego de la agresión en el piso del colectivo. La idea es que pudo hacerlo alguien que subió al colectivo inmediatamente o un pasajero. Está filmado con tranquilidad y no parece haber sido realizado por él o los atacantes.