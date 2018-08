Continúa la búsqueda de un joven desaparecido

La familia de Nahuel "Chino" Fernández no sabe nada de su paradero desde el domingo a la tarde, cuando dejó la casa familiar del barrio 7 de Septiembre para regresar en el colectivo 115 a Funes. "No sabemos nada. Ya no sabemos que hacer", comentó ayer Vanesa, una de las hermanas del muchacho del que no se tienen noticias. Dos de los hermanos de Nahuel —Ezequiel, alias "Parásito", y José Horacio, apodado "Grasita"— fueron víctimas de una feroz emboscada a balazos el pasado 16 de abril cuando estaban en un auto frente a la vivienda de Liniers al 2000 que ocupaban en el barrio Martín Fierro de Granadero Baigorria.

"Nahuel no tenía nada que ver con mis hermanos. Cuando hablan de nosotros nos vinculan a Los Monos y nosotros no tenemos nada que ver con ellos", explicó la mujer. La familia realizó la denuncia por averiguación de paradero en la comisaría 17ª y en la Fiscalía Regional.

Nahuel "Chino" Fernández tiene 26 años y vive con su compañera en la localidad de Funes. Su hermana contó que el domingo pasado, como de costumbre, fue a la casa de su familia en barrio 7 de Septiembre. Por la tarde, pasadas las 17 fue a tomar el colectivo 115 para regresar a Funes. Un vecino lo vio en la parada y lo saludó. Esa fue la última vez que se tuvo un registro físico del "Chino".

Ultimo contacto

"El fue a tomar el 115 para ir a Funes y nunca llegó. La última conexión que tiene de su WhatsApp fue a las 17.38. Y la última persona que vio a Nahuel es un vecino que lo saludó cuando iba a tomarse el colectivo. Siempre se tomaba el 115. Como no regresó a su casa, su novia avisó a la casa de mi mamá. Entonces nos desesperamos", explicó Vanesa.

Desde ese momento la familia comenzó una ronda de averiguaciones con los amigos de Nahuel con resultados negativos. "Era un pibe de trabajo. No tenía problemas con nadie. Trabajaba en una panadería. Ahí lo fuimos a buscar dos o tres veces, pero el dueño no sabía nada. Jamás hubiera desaparecido voluntariamente sin avisarles a mi mamá o a su novia. El no es de hacer esas cosas", recalcó Vanesa.

"Es un muchacho muy reservado. Con nosotros, su familia, no habla más que de cuestiones familiares", indicó su hermana. "Mi hermano mide 1,70 metro. Tiene tez blanca, pelo corto y es algo rellenito. Por estos días tenía barbita de tres días", relató

El domingo a la noche la familia realizó una denuncia por averiguación de paradero en la comisaria 17ª, de Fisherton. El lunes hizo lo propio en uno de los centros de denuncia de la Fiscalía Regional. La presentación quedó en manos de la fiscal de Investigación y Juicio Valeria Haurigot, quien cubría el turno de Flagrancia. Haurigot ordenó medidas que se mantienen en reserva y ayer remitió el expediente a su par de unidad, Guillermo Apanowicz.

Nahuel es uno de siete hermanos. Dos de ellos —los apodados "Parásito", de 28 años, y Grasita", de 33— murieron en el triple crimen ocurrido la tarde del 16 de abril pasado el barrio Martín Fierro de Granadero Baigorria. La tercera víctima fue Gerardo "Abuelo" Abregú. Los fusilaron cuando estaban dentro de un vehículo con más de 30 balazos. Testigos del ataque contaron esa tarde que "Nahuel solía frecuentar la casa de sus hermanos pero que en ese momento no estaba".

Nahuel, en tanto, quedó involucrado en la investigación federal de un secuestro extorsivo ocurrido el 9 de septiembre pasado en bulevar Seguí y Espinillo junto con Máximo Ariel "Guille" Cantero, condenado como jefe de Los Monos. Posteriormente el muchacho fue sobreseído en esa causa y Guille fue procesado.

"Cuando buscaban a uno de mis otros hermanos fallecidos lo involucraron a Nahuel en una causa, pero la Justicia le dictó falta de mérito. Es un chico trabajador que no se metía con nadie. Eso nos lo confirmaron sus amigos", explicó Vanesa.

"Yo creo que mi hermano está vivo. Lo que quiero que quede claro es que Nahuel trabajaba. Que con su novia son gente de trabajo. El se movía para ir a su trabajo y a la casa de mi mamá. Insisto: no tenía problemas con nadie y no está vinculado con Los Monos. No tiene nada que ver con esa gente", recalcó Vanesa.

"Ya no sabemos qué hacer para encontrarlo", explicó la mujer. "Tenemos miedo porque nos vinculan con esa gente, Los Monos, y nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Mis hermanos fallecidos lamentablemente ya no están pero Nahuel no tiene nada que ver con ellos", resaltó.

Desde el momento en que se enteró de que su hermano no había llegado a su casa Vanesa no deja de pedir desde su perfil de Facebook. "Chino, no perdemos las esperanza en encontrarte hermano. Sé que estás vivo. No pierdo la fe. Cada día que pasa es eterno, pero estamos buscándote por cielo y tierra, contra viento y marea. Nada nos va a parar hasta encontrarte. Te amo y aguantá", posteó ayer sobre el mediodía la hermana de Nahuel.

Desde la Fiscalía informaron que se activó el protocolo de búsqueda de personas y que -ante cualquier dato sobre el paradero de Fernández se lo puede comunicar al 0341-4721899 o 2526363. Personalmente en la sede de Fiscalía, Montevideo 1968, o el Centro de Justicia Penal, de Sarmiento 2850.

rasgos. Nahuel Fernández tiene 26 años y trabaja en una panadería.