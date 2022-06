Conmoción en zona sur: robaron un auto, volcaron y se estrellaron contra una casa

Cuando los ocupantes de la casa se asomaron a la calle para observar qué había sucedido se encontraron con un automóvil Chevrolet Spark que había tumbado y golpeado directamente contra la puerta de ingreso de la vivienda, envuelto en una humareda. Incluso pudieron verse algunos chispazos. En su alocada carrera, el vehículo arrancó de cuajo dos árboles.

auto robado02.jpg Imagen: captura TV

La propietaria del domicilio relató lo ocurrido esta mañana. “Estábamos durmiendo y sentimos un impacto muy fuerte como si fuese una bomba. Cuando salimos a la calle nos encontramos con un auto prácticamente dentro de nuestra casa. Fue todo bastante caótico. Había de todo: tierra, humo, fuego. Fue desesperante. Lo primero que hicimos fue ver que estuviéramos todos bien y sacar a nuestra hija que es muy chica al patio”.

“Después entre los vecinos trataron de desconectar las cosas que hacían chispazos. Los vecinos me contaron que las personas que iban en el auto pudieron salir y en el medio del caos y del griterío, se fueron y no nos dimos cuenta. Más tarde nos enteramos que el auto era robado e incluso vino la dueña hasta este lugar. Estamos shockeados, pero lo importante es que no nos pasó nada”, contó la vecina a Telefe Rosario.

auto robado01.jpg Imagen: captura TV

Por su parte, y desde Presidente Roca al 3900, la dueña del vehículo siniestrado contó que anoche había hecho lo que hace habitualmente: dejar el coche "durmiendo" en la calle, cerca de Uriburu y Paraguay. Hasta hoy nunca había pasado nada. "A las 3 de la mañana me despertó la policía para preguntarme si era la dueña del vehículo tal y tal. Cuando le contesté que sí, lo primero que hice fue mirar hacia donde lo había dejado y me ahí me di cuenta que no estaba, que efectivamente lo habían robado. Entonces el policía me dijo que estaba chocado en calle Presidente Roca. Me trajeron en un patrullero hasta acá y me encontré con esto", dijo mirando hacia el auto tumbado.