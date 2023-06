Confuso homicidio de un anciano al que hallaron apuñalado en su departamento céntrico

Las cámaras de vigilancia del edificio de Sarmiento y Zeballos muestran a la víctima junto a un cadete. Las puertas de ingreso al departamento no estaban forzadas.

El cuerpo de Hugo Ferrari, un ex joyero de 78 años, fue hallado por su hijo en el departamento de Zeballos y Sarmiento en el que vivía. La mañana del jueves el muchacho ingresó a la vivienda al no poder comunicarse con su padre y encontró a la víctima con dos profundas heridas en el cuello que, según el parte policial, podrían haber sido provocadas por un cuchillo o una birome.

Otra versión, también comentada por comerciantes de la zona de Zeballos y Sarmiento, se basa en que la víctima “ recibía mucha gente en su casa, era una gran persona, un caballero. Yo le dije una vez que estaba loco, que no podía hacer entrar gente a la que había conocido por medio de los chats de citas y redes sociales , pero el me contó que no tenía problemas y me relataba algunas cosas muy íntimas de sus relaciones personales y sexuales”, dijo un hombre que lo conocía desde hace varios años.

Ferrari vivía en el primer piso “C” de un antiguo edificio de Zeballos al 1100 hace largo tiempo, enviudó hace unos años y en su vida laboral fue propietario de una conocida joyería y relojería instalada en Rioja y Maipú.

Los joyeros y dueños de talleres lo recordaban perfectamente la tarde del jueves. “Tuvo tres locales en diferentes momentos: uno por San Luis, otro por Maipú y otro por Rioja. Se dedicaba a cristales y joyería en plata. El negocio lo tuvo hasta la pandemia y, como la esposa ya había fallecido, decidió cerrarlo”, contó un antiguo tallerista.

“Hace un año pasó por mi local para venderme cosas que le habían quedado, creo que no andaba muy bien económicamente”, dijo una mujer que hace 40 años trajina la zona de las joyerías. Algunos joyeros recordaron algunas situaciones que se dieron en la joyería de Ferrari. “Era un hombre difícil y los empleados no duraban mucho. Una vez se dio un tiroteo dentro del negocio y al parecer fue por una cuestión no muy clara”, dijo una joyera.

En cuanto a su situación económica, el mismo Ferrari le contó a un comerciante del barrio en que vivía que solía ir a la zona de “El Roperito”, de Rivadavía y Oroño, a vender “joyas y chucherías”.

Vecinos del edificio dijeron no tener “ni idea” sobre lo que había sucedido y otros recordaron a Ferrari como “una excelente persona. Nosotros vivimos en el tercer piso y no escuchamos nada raro ni anoche ni esta mañana. No sabemos que pudo pasar”.

El caso lo tomó la fiscal de homicidios Marisol Fabbro y el gabinete criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal peritó el departamento y las cámaras de acceso al edificio. En tanto, los agentes de la brigada de Homicidios tomaron testimonios de los vecinos linderos al departamento del primer piso.