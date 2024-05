Condenado por integrar una banda que cometía extorsiones por teléfono desde una cárcel

"La vida no tiene precio", le advirtieron hace un año a un comerciante de zona oeste al que le exigían 500 mil pesos. La denuncia desembocó en una pequeña organización dirigida desde la cárcel de Coronda. Uno de sus miembros aceptó 3 años de prisión

“Si querés asegurar la seguridad de tu familia tenés que poner plata. Si no me pagás, a la noche van a estar muertos los tres: vos, tu mujer y tu hija en la pileta”. Ese mensaje amenazante recibió en marzo del año pasado un matrimonio de comerciantes de la zona oeste; el primero de una serie de llamados similares recordándoles que “la vida no tiene precio”. A partir de la denuncia, cuatro personas fueron acusadas de integrar una asociación ilícita que realizaba extorsiones telefónicas a órdenes de un jefe preso en la cárcel de Coronda. Uno de ellos, un joven de 24 años, fue condenado a 3 años de prisión efectiva como miembro de la organización.