Condenado a 4 años de prisión por una violenta saga extorsiva desde la cárcel

“Yo sólo vine a buscar un bolso que me pidió Pirulo”. Esa explicación brindó en marzo de 2022 una mujer que había ido en un taxi a retirar de una plaza dinero obtenido mediante una extorsión telefónica. Las intimidaciones habían sido realizadas desde la cárcel a un hombre a quien le reclamaban al menos 500 mil pesos por una supuesta deuda y como parte de la saga fue baleada una casa. Tres meses después fue detenido en Río Negro Roberto Damián Aguirre, un joven de 27 años con ese sobrenombre, que este jueves fue condenado a 4 años de prisión por instigar los disparos y participar de las extorsiones.

La pena fue impuesta en un juicio abreviado admitido por el juez Rafael Coria. Aguirre fue considerado coautor de dos tentativas de extorsión e instigador del delito de abuso de armas. Como parte de esa trama también fue imputada la mujer que se ocupó del cobro y el taxista, un hombre de 65 años que luego fue desligado porque no pudo comprobarse que conociera la finalidad del viaje. Por la saga fue acusado además un preso de la cárcel de Piñero como quien realizó las intimidaciones desde un celular.

Las maniobras comenzaron el 24 de enero de 2022 cuando la víctima comenzó a recibir en su celular mensajes que lo amenazaban por una supuesta deuda que un familiar mantenía con Aguirre. “Hola Marcelo, te la voy a hacer corta. Tu hijo Tomi me está debiendo plata. Traté de contactarme con él un millón de veces y no da la cara. Hace un año que los ando investigando a él y a todos ustedes porque estoy recansado. Y si nadie se va a hacer cargo de la deuda vayan despidiéndose de sus hijos porque por culpa de uno los voy a cortar en pedazos a todos hasta que alguien me pague”, decía uno de los mensajes.