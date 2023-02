"Compré autos robados, pero jamás para que mataran a alguien y menos a Trasante"

“Pude haber comprado autos robados. Acá es normal. Es un negocio para conseguir plata rápido. Pero jamás compré un auto para que mataran a alguien y menos a Trasante” . Julio Rodríguez Granthon, el piloto comercial que cumple condena como un proveedor de cocaína de Los Monos, se desvinculó ayer del crimen del pastor y ex concejal Eduardo Trasante. “El Peruano”, como le dicen, está acusado de haber armado la logística del ataque desde prisión y este lunes afrontó una audiencia previa al juicio oral por el caso. Dos fiscales y la parte querellante solicitaron la pena de prisión perpetua para él y otros tres acusados de intervenir en el robo del auto usado por los asesinos, que hasta el momento no fueron identificados .

“No conocía al señor Trasante. No conocía a su familia. No tenía relación de amistad o enemistad con él. No tenía ningún motivo para participar de un hecho tan grave”, se despachó Rodríguez Granthon ante el juez Hernán Postma en una audiencia que se había iniciado en diciembre pero entonces debió suspenderse por problemas técnicos. Conectado por videoconferencia desde la cárcel de Ezeiza, donde según su abogada no tenía retorno de audio, el principal acusado dijo que considera “una locura que las personas que realmente mataron a Trasante estén en libertad”.