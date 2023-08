Cayó preso el prófugo por el que fueron detenidos tres jefes policiales antinarcóticos

Si bien Daniel Carlos S., de 40 años, es sindicado como un transero de peso en la ciudad de Santa Fe, su nombre no había sido mencionado en las causas más emblemáticas que sustanció la Justicia federal en la capital provincial como la del ex policía Edgardo “Cabezón” Baigoría; la del ex mánager de boxeo y transportista Luis Paz; o la de los capos narcos Vicente Pignata, Sergio “Zurdo” Villarroel o Claudio Andrés “Pulga” Casco y su pareja, Lorena Guadalupe Melgarejo.