Cayó la mujer de un preso de alto perfil por cumplir sus órdenes en las calles

La pesquisa por ese asesinato llevó a determinar que la mujer era hermana de Jonatan Almada, el verdadero blanco que tenían las balas que terminaron con su vida. El muchacho, dicen las fuentes, “estaría en el mismo escalafón que Mauro Gerez (detenido el jueves) y el fallecido Cristian «Larva» Fernández”, ambos sindicados como cabecillas de una banda que tiene a maltraer a Ludueña y Empalme Graneros con balaceras y muertes. “Alguien habría encargado o tercerizado el trabajo de matar a Jonathan, le erraron y mataron a la hermana”, sostuvo el fiscal Socca en conferencia de prensa tras conocerse el arresto de Samanta V.

Pero la mujer no sólo será acusada por su presunta participación en ese homicidio sino también por las sospechas de ser la encargada de llevar a cabo las órdenes que su pareja, el detenido Giménez, le daba en las visitas de todos los jueves y le mandaba por Whatsapp para cometer extorsiones de las cuales no se revelaron casos puntuales aunque trascendió que llegaron a pedir hasta tres millones de pesos para no balear los locales.

La detención de la mujer estuvo en manos de la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que hizo un seguimiento y la espero a las puertas del penal corondino. Paralelamente se realizaron allanamientos en viviendas de allegados y familiares de la pareja en Spiro al 300 bis, Montevideo al 3200, Misiones al 2100, Alsina al 5300, Estudiante Aguilar al 7700 y Ayacucho al 4000 de Rosario; Paraguay al 200, en Puerto General San Martín; y Chubut al 1300 y Suipacha al 1400 de Villa Gobernador Gálvez, donde se secuestraron celulares, municiones, armas y documentación.

De acuerdo a fuentes de Fiscalía, tanto Giménez como Samanta V. serán acusados por extorsiones y balaceras que tiene en carpeta el fiscal Socca como por el crimen de Almada que investiga su par de Homicidios Dolosos Adrián Spelta.