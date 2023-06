Caso Casco: "Por lo único que acusan a mi defendida es porque trabajaba en la comisaría 7ª"

"Me apresuro a pedir la absolución de los acusados porque estamos ante un proceso sui generis. No solo por la extensión del mismo sino desde sus comienzos. Y esto se debe a que nunca se tuvo en vista el descubrimiento de la verdad que es el fin de todo proceso. Me entusiasmé al comienzo del juicio cuando el fiscal dijo «yo lo que quiero saber es cuál es la verdad». Pensé que entonces iba a tener que adherir al pedido de absolución que iba a realizar para Belkis González el señor fiscal. Pero no fue así”, dijo Alcaraz.

“Se llega a esta instancia pura y exclusivamente por fines políticos. Para muestra basta un botón. Estamos hablando de un hecho que supuestamente se produjo en octubre de 2014. Recién son llamados a indagatoria en septiembre de 2017. Y esto tiene un parangón con un movimiento que se gestaba que era el Caso Maldonado. Fue a indagatoria todo el personal de la 7ª", dijo el letrado. Quien contrastó este proceso con el de Santiago Maldonado. "El juzgado federal de Chubut evaluó la situación de los imputados por la desaparición forzada del señor Maldonado por Gendarmería. Luego de realizar la autopsia firmada por 55 peritos dijo aquí no hay desaparición forzada como lo vislumbra la autopsia, sino que la muerte se produjo por ahogamiento por sumersión". Sostuvo que entre los peritos había estado la forense Virginia Creimer que participó como testigo en las audiencias del caso Casco.

Afirmó que en el trámite por la muerte de Santiago Maldonado "habían aparecido testigos diciendo «vi subir a Maldonado a la camioneta de Gendarmería». Ese testigo terminó siendo imputado por falso testimonio. Eso para hacer un parangón con algunos testigos, o uno, que dicen haber visto a Franco Casco la noche del 6 de octubre (en la comisaría 7ª)", sostuvo.

"Mi defendida cuando viene a contratar mi servicios me dice "doctor, ¿por qué estuve detenida?". Le dije que desde el punto de vista del Derecho no podía darle una respuesta. Solo puedo decirte que es por un fin político". Tuve entonces que llevar adelante prueba que fueron soslayadas desde el inicio. En los 35 años que tengo de ejercicio de la profesión nunca vi una orfandad probatoria, por la parte acusadora, como en este caso. Creo que la fiscalía se tomó tres jornadas para poder alegar sobre un cascarón vacío. Utilizó la dialéctica para probar hechos que no sucedieron. Cuando existen pruebas de cargo no es necesario hablar tanto".

"Todas las posiciones giran en torno a un día. ¿Qué tienen los acusadores para fomentar ese día? Solamente la palabra de algunos presos. Es la única vez que se tiene en cuenta la palabra de aquellos que la misma fiscalía, en tantos casos, ha denominado como gente fuera de la ley. Por otro lado tenemos el registro de cuándo realmente fue detenido Franco Godoy devenido en Franco Casco que es el libro de guardia. El fiscal sin embargo dijo que la defensa no va a poder tomar el libro de guardia como prueba de descargo. Resulta incomprensible cómo se puede afirmar tal cosa cuando es un instrumento público. Esa es la prueba de que fue detenido el 7 de octubre alrededor de las 13 horas y fue puesto en libertad efectiva a las 22.05".

Sostuvo que Belkis Elizabeth González es una persona nacida en Victoria que llegó a Rosario a estudiar Derecho en la Universidad Católica Argentina. "Necesitaba sostenerse. Entra primero como secretaria en un estudio jurídico, luego cuida personas mayores y después ingresa a la Policía de Santa Fe. Ingresa a través de un decreto provincial de mayo de 2014 como suboficial en el escalafón técnico administrativo".

"En primer lugar Belkis, según la posición acusatoria, cumplió funciones el 6 de octubre desde las 16 a las 22 horas. Ergo qué anoticiamiento de un hecho ilícito cometido por personal de esa seccional iba a tener si entró, salió y hasta ese momento, de acuerdo a la teoría descabellada de la parte acusatoria, no habían ingresado a Casco (a la seccional). Obviamente no se cruzó. ¿Y qué se toma para fomentar su acusación la fiscalía? En la posdatación del horario de salida del día 6 de octubre de 2014 de parte de González. En el asiento a las 23.30 figura que Belkis González se había retirado a las 22. Estamos frente a un instrumento público que hace fe pública. ¿Por qué vamos a pensar que Belkis González habló con el oficial de guardia para decirle «anotame que me fui a las 10 cuando tenía que cuidar enfermos en otro lugar donde (según su misma empleadora) tenía que estar a lo sumo a las 22.10». No tiene explicación ni jurídica ni fáctica".

“Una cosa son los errores materiales y otra la falsedad ideológica. Errores materiales podemos encontrar en miles de fojas y no en una comisaría sino también en estudios jurídicos y en estos estrados. De ahí a que sea falsa una anotación es otra cosa. Vamos a suponer que Belkis no se retiró a las 22 sino a las 23.30. Tampoco había ingresado a la dependencia el móvil que supuestamente traía a Franco Casco en que se manejaba el comisario Diego Alvarez. Porque si vemos el libro de guardia está ingresado a las 23.30. Nunca podría haber estado presente en la supuesta golpiza, en la supuesta tortura, menos aún saber de que habían ingresado a Franco Casco", sostuvo el letrado.

Alcaraz afirmó que supuso que el alegato iba a consistir en adherir al pedido de absolución de Belkis González. "Pero se la acusa de partícipe secundaria de desaparición forzada. Entendemos por participación secundaria los que cooperaran con la ejecución del hecho y los que presten ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo". Sostuvo allí Alcaraz una ironía. "Entonces le dijo a la oficial de guardia «anotame que me fui a las 22 horas porque si no de acá a tres años voy a ser imputada de desaparición forzada seguida de muerte de este muchacho». Es realmente irrisoria la acusación. La parte acusadora no tenía otro elemento para tratar de justificar un pedido de condena. Entonces trata de manipular la verdad de los hechos. En el caso que nos ocupa el delito por el que se pretende una condena por un hecho que no existió".

El defensor reivindicó el testimonio en juicio de la abogada Beatriz Arminda Coronel, que le dio empleo. "Dijo que cuando llegó a Rosario a estudiar el primer trabajo que tiene Belkis González fue en su estudio jurídico y luego cuidando a su suegra por las noches". La noche de la detención de Casco Belkis tenía que reemplazarla a ella. Coronel debía volverse a su casa Pueyrredón y San Lorenzo. El colectivo era 22.05 a 22.15. Belkis no podía estar mucho más tiempo que las 22 horas en la seccional 7ª".

"¿Cuál es la responsabilidad penal de Belkis González como partícipe secundaria en el hecho que se investiga? La verdad no tengo respuesta. Los acusadores particulares no probaron sino que no dijeron nada. Salvo algunos que al momento de su alegato blandieron posibilidades y con eso están pidiendo penas", planteó Alcaraz. El abogado dijo que en "el inédito reconocimiento realizado en rueda de detenidos que llevó adelante Ramón Casco (padre de Franco) cuando se le mostró todo el panel femenino no identificó a Belkis González. Marcó a la procesada Contino quien en la declaración indagatoria afirmó que había dicho que quien lo atendió la primera vez preguntaban por Franco Casco y lo tenían como Franco Godoy".

"Otro acusador dijo que el padre sostuvo que quien lo había atendido tenía lentes y que la única que tenía lentes es Belkis González. Si alguien dijo que quien atendió tenía anteojos entonces metemos a los que tienen anteojos en el caso. Esto además de ser una aberración jurídica supone que no solo se tiene que pedir la absolución sino perdón a los inocentes", afirmó el abogado.