Los dos odontólogos forenses indagados ayer por presunto encubrimiento en el caso de la desaparición forzada y muerte de Franco Casco prestaron declaración y rechazaron la acusación. Señalaron que la fecha del informe sobre el cadáver de un NN —en ese momento ambos ignoraban de quién se trataba— fue mal consignada y que el estudio fue realizado al día siguiente del hallazgo del cuerpo en el río. Asimismo, ratificaron lo suscripto en su informe: que no hubo lesiones traumáticas que expliquen la extracción de las piezas dentarias.

Los odontólogos Elisandro G. y Aníbal P. fueron indagados por un sumariante del Juzgado Federal Nº 3, acusados de falso testimonio para encubrir a los policía acusados de torturar y asesinar a Casco en octubre de 2014. Entre los elementos en su contra, se destaca que la pericia que da a entender que la víctima no perdió dos dientes producto de los golpes fue fechada el 30 de octubre de 2014 a las 11.30, es decir dos horas antes del hallazgo.

"El fiscal y la querella dicen que si la fecha del informe es previa al hallazgo del cuerpo hay una maniobra de falso testimonio y encubrimiento de desaparición forzada de Casco. Sin embargo, al momento de la pericia los odontólogos no sabían que se trataba de Casco", señaló el abogado defensor José Alcácer. "Lo que hay es un error en consignar la fecha. Ellos dicen que van el 31 a hacer la práctica que les pide el IML y que toman fotos con un I-Phone de la cavidad bucal que tenían que inspeccionar. La foto queda en el I-Phone y subida a la nube de google el medio día. Cuando vieron la controversia hicieron una constancia notarial de la foto en el teléfono con la fecha que ahora aportaron como prueba".

"No sabían quién era"

"Ellos nunca supieron hasta 2017 que habían hecho una pericia al cuerpo de Franco porque entonces no estaba identificado. No hay por tanto encubrimiento alguno. Segundo: por un error material de una fecha es irrisorio deducir que el informe es apócrifo porque con el aporte de la foto con constancia notarial de la extracción del teléfono lo que se advierte es que hay un error al anotar. Ellos además hoy ratificaron la teoría que está plasmada en el informe: que no hubo lesiones traumáticas que expliquen la extracción de las piezas dentarias en el cuerpo revisado".