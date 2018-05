En diálogo con los periodistas que la abordaron en un hotel de Córdoba al 2500 donde se realizó el encuentro auspiciado por el Foro Regional Rosario y el senador provincial Lisandro Enrico, la ministra se refirió también al reciente envío de 150 efectivos de la Policía Federal a la capital santafesina. En ese sentido aclaró: "En Rosario estamos viendo el tema de la logística y el alojamiento de fuerzas federales, pero por el momento trabajamos más en lo que hace a la inteligencia criminal para detectar la articulación de las nuevas bandas y quiénes son aquellos que pretenden suplantar a la banda de Los Monos". Y ante una pregunta puntual fue contundente al afirmar que "no hay fuerzas de la DEA (el organismo antinarcóticos de los Estados Unidos) trabajando en Santa Fe". Un trabajo ordenado A lo largo de una extensa jornada, el tema de la desfederalización del delito de narcomenudeo fue abordado desde las experiencias provinciales que llevan adelante Salta y Córdoba, y de la propuesta que hoy se debate en Santa Fe; un análisis sociológico de lo que el tema representa; y un panel de cierre del cual participó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Ricardo Silberstein; y la ministra Bullrich. Tras las disertaciones de rigor, Bullrich explicó que "el fenómeno de narcomenudeo se da en distintos lugares y quizás por diferentes motivos se vea más en un barrio o en una ciudad que en otros sitios, pero estamos convencidos de que el camino a seguir es el que ya emprendimos y que se está llevando adelante en cinco provincias. Para eso debemos ir de manera ordenada trabajando con las policías provinciales, con los Ministerios Públicos de la Acusación, con mesas de articulación de la que sean partícipes la Justicia federal y provincial para investigar en forma conjunta sin que se corten las cadenas de esas pesquisas, lo que para nosotros es lo más importante, porque de esa manera cada uno de los quioscos o búnkers que se descubran serán la punta de una investigación que nos llevará a los vendedores, los acopiadores, los transportistas, los proveedores, es decir a toda la cadena del negocio del narcotráfico". Y en la línea contraria, la del ingreso de droga al país, Bullrich dijo que "en todo momento las fuerzas federales trabajan para que no ingrese droga al territorio argentino y eso hoy se ve en que el 95 por ciento de la droga se está decomisando en las fronteras, donde se agarran los pescados más gordos. Tratamos de llegar no sólo a esas personas que traen la droga al país sino también saber hasta dónde se dirigía esa droga y quiénes son aquellos que lavan el dinero del negocio ilegal". Sin estigmatizaciones Consultada sobre la estigmatización que se hizo de Rosario como una "ciudad narco", la ministra nacional dijo que su objetivo "no es estigmatizar a nadie sino luchar para que en ninguna ciudad y en ningún barrio haya un estado diferente al Estado de Derecho o al Estado legal". En cuanto al trabajo articulado entre la Justicia federal y su par provincial, Patricia Bullrich dijo que "hasta el momento el trabajo no ha sido efectivo porque no tuvimos una política de Estado referente a cómo encarar el problema, pero si logramos que el trabajo se articule entre ambos fueros, acompañados de los ministerios provinciales correspondientes, con la participación efectiva de fuerzas locales y nacionales con control parlamentario, lograremos el objetivo". Sobre las quejas que se escucharon últimamente acerca de la falta de recursos de la Justicia para afrontar la desfederalización del narcomenudeo, Bullrich dijo que "recursos faltan en todos lados y por eso tenemos que poner el hombro todos con lo que tenemos. El narcotráfico mata, genera bandas que dominan territorios y hay que buscar la salida con trabajo y no con trabas. Es verdad que la Justicia federal no da abasto en provincias donde hay dos o tres jueces federales que no se pueden hacer cargo de todas las bocas de expendio, los quioscos, los búnkers. En eso tiene que trabajar la policía local junto a la Justicia de cada provincia". Inteligencia y recursos También la ministra se refirió al envío de fuerzas nacionales a Rosario y sostuvo que "se está terminando de coordinar cuestiones de alojamiento y otros problemas logísticos, pero en esta ciudad hoy el problema esencial es de inteligencia e invetigación. Debemos analizar cómo se está reconstruyendo el tejido narcocriminal después de la caída de Los Monos, tenemos que saber cuáles son los nuevos actores y cómo se reacomodan antes de saturar de efectivos la ciudad". Finalmente, el senador provincial Lisandro Enrico, propulsor de la ley de desfederalización en Santa Fe, manifestó que "es una sorpresa saber que somos la única provincia del centro argentino que aún no ha hecho realidad este proyecto que ya se aplica en Chaco, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos. Y conocemos que la Justicia federal no da abasto para abordar una problemática como ésta, por lo que creemos que es necesario que se trabaje en conjunto con el fuero provincial para que ninguna ciudad, ningún pueblo y ningún barrio de la provincia se inunde de vendedores de drogas".

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sotuvo ayer en el marco del "Encuetro por la Desfedarizaciòn de delitos de Narcomenudeo" que ha dialogado con el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz; con parlamentarios y con intendentes, y aseguró que "en este tema el país tiene que ir para un lado o para el otro. No puede ser que en cinco provincias se haya implementado esta nueva forma de trabajo y en otras no. Nosotros, desde el Ministerio, hemos tomado la decisión de trabajar por la desfederalización de manera ordenada, acompañada con una formación de las policías y una Justicia articulada entre la Nación y las provincias para que no se corten las cadenas de las investigaciones".