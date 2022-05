Brutal balacera en barrio Tablada: acribillaron el frente de una casa y un auto

Eva apenas alcanzó a tirarse al piso. Fue cuestión de unos pocos segundos. Su hija atinó a salir del baño y preguntó qué se había caído. Incrédula, la chica se sorprendió cuando su madre le dijo que no saliera, que habían sido balazos contra la casa.

auto baleado en Garay al 100 bis.jpg Balacera en Garay al 100. Varios impactos en un vehículo estacionado en la vereda. Foto: La Capital / Marcelo Bustamante

Así lo mostraban algunas perforaciones de los tiros que ingresaron en la vivienda. "Empecé a arrastrarme hacia la ventana, donde está el auto de mi sobrino en la puerta. Vi agua en el piso y pensé que le habían querido robar el auto a él, que estaba tirado y que yo no lo estaba viendo", relató la mujer.

Eso pensó ella: que se había tratado de un robo y que "el agua era sangre". Al salir advirtió que su sobrino no estaba, que el auto había recibido varios balazos así como el frente de la casa.

"El auto me salvó de que no me perforen el estómago, porque estaba estacionado justo en la puerta de la casa", contó la mujer y explicó que los balazos que dieron en el auto, de no haber estado el vehículo, se dirigían en dirección hacia donde ella estaba sentada. "Otros tres balazos me pasaron cerca de la cabeza", agregó Eva.

balacera garay al 100 bis3.jpg Los rastros del tiroteo en Garay al 100 bis. Las balas dieron en un auto y en el frente de una casa. Foto: La Capital / Marcelo Bustamante.

"Nosotros trabajamos todo el día. Yo no trato con delincuentes, ni con la mafia. Me la paso laburando y hasta los domingos voy a laburar. No cabe ninguna duda de que fue un error", aseguró la mujer. "No sé cómo se sigue. Me iré un par de días, tapialaré toda la casa como para por lo menos desayunar y comer tranquila", agregó.

Sobre el hecho hasta el momento es poco lo que se sabe. Según contó la mujer, algunos testigos dijeron haber visto que un hombre llegó en bicicleta junto a una mujer, que él caminó hasta el frente de la casa y gatilló. Que luego le dio el arma a la mujer, que se fue en bicicleta para un lado y él autor de los disparos se marchó a pie en otra dirección.