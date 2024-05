Barrio Tablada: un robo en un comedor comunitario dejó a 200 personas sin alimentos

Ángel, encargado de lugar y también cocinero, contó a LT8: “Me presenté a las 4.30 y encontré dos móviles policiales. No me permitieron pasar hasta que llegó la PDI. Cuando pude ingresar constaté que estaba todo destrozado y que se habían llevado la garrafa, las ollas y la mercadería que teníamos preparada y que habíamos juntado a duras penas porque Nación nos cortó la entrega de todo para lo que es comedor y copa de leche. Hace cuatro meses que no recibimos nada”.