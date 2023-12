Balaceras y amenazas a Pullaro: la hipótesis de una respuesta a las primeras medidas en Seguridad

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmaxipullaro%2Fstatus%2F1734715023010754943&partner=&hide_thread=false Los jefes narcos y sicarios vuelven al pabellón de alto perfil. pic.twitter.com/wrhJ0paCv6 — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) December 12, 2023

Las balaceras

Horas después de los operativos en Piñero al menos siete personas que estaban en inmediaciones de una sede del banco Macro en la zona sur casi fueron alcanzadas por una balacera que partió desde una moto en movimiento en la que iban dos ocupantes. El ataque fue al anochecer del martes contra la sede bancaria ubicada en la ochava sudeste del cruce de Saavedra y Ovidio Lagos. Cuatro balazos impactaron contra la puerta mientras había tres personas en los cajeros automáticos y tres más que aguardaban afuera formando una fila. No había patrulleros cerca, por lo tanto los autores del ataque se dieron a la fuga sin inconveniente y en contramano.

En el lugar del hecho fue hallado un cartón con un mensaje claro: "Pullaro no te metas con el pabellón 9 de Piñero. Así como matamos un policía te vamos a matar tu familia". En otras ocasiones, investigadores del Ministerio Público de la Acusación habían recomendado no difundir el contenido de mensajes amenazantes que quedan en las escenas de los hechos violentos, como una manera de evitar la trascendencia y no facilitar el objetivo de los autores de los ataques que muchas veces tienen como finalidad la conmoción pública. Pero en esta oportunidad, y como no había ocurrido con un funcionario hasta ahora, la amenaza fue difundida por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que también manifestó su apoyo al gobernador.

Más tarde, cerca de la 1 del miércoles, ocurrió otro atentado cuando un balazo impactó en una ventana del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Según una versión preliminar, fueron dos gatilleros en moto que llegaron por Vera Mujica, dispararon y se dieron a la fuga luego de dejar un cartel con otra amenaza al gobernador: "Pullaro hacé caso. El misterio (ministerio) no va a proteger a tu familia. La vamos a encontrar. Atte. la banda del 9 Pinolandia ATR". Otra vez fue dado a conocer por la ministra Bullrich.

En esta ocasión el balazo perforó la vidriera de un sector del hospital en el que no había más personas que un agente de seguridad privada que por fortuna no resultó herido. Sin embargo, la conmoción generada provocó que la institución suspenda la atención ambulatoria, aunque mantuvo la guardia para urgencias. “Fue una medida de seguridad para el personal que estaba trabajando y circulando. En esa zona circula la gente que va a acceder al hospital, lo que hicieron fue cerrar las puertas porque era un peligro. Se limitó la entrada y la admisión a los pacientes que vienen de forma ambulatoria, pero no la emergencia”, explicó la subdirectora Andrea Becherucci.

En un principio ambos ataques fueron abordados por la fiscalía de Flagrancia, pero luego las investigaciones pasaron al fiscal Franco Carbone, de la unidad de balaceras. El primer ataque ocurrió horas después del operativo en Piñero que, según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad a La Capital, consistió en una requisa en los pabellones 25, 26, 27, 28 y 29. De allí fueron retirados "internos de alto perfil" a los que reubicaron "para ajustar controles". Horas más tarde fue atacado el Heca, lo que generó un nuevo operativo en Piñero. Esta vez en el pabellón 9, mencionado en ambos mensajes amenazantes, donde secuestraron celulares y chips que fueron entregados a la Justicia.

Como tercer hecho, pero sin amenazas, se registró una balacera a la Escuela Nº 63 Almirante Guillermo Brown, de Cochabamba y Liniers. En este caso, la Policía de Investigaciones (PDI) juntó en el lugar 13 vainas servidas. Más allá de la conmoción lógica que provocó el ataque, desde el Ministerio de Educación indicaron que la institución continuaría abierta.

El trasfondo

Hasta el momento se sabe que ambos carteles están escritos con la misma letra y que uno de ellos, el que dejaron luego del ataque al hospital, tiene una referencia puntual. "Pinolandia" no es más que una forma en la que los internos suelen llamar a Piñero, aunque pudo generar suspicacia en relación a un conocido recluso imputado como jefe de una banda violenta y que es apodado "Pino".

El pabellón 9 de Piñero fue noticia hace unas semanas porque allí está alojado Gabriel Guillermo Lencina, a quien el 14 de noviembre fueron a intentar rescatar al Hospital Provincial los delincuentes que, luego de frustrado el plan y mientras huían, asesinaron al policía Leoncio Bermúdez. De ahí proviene la mención que en el mensaje hallado tras la balacera al Banco Macro hace referencia a que "así como matamos a un policía te vamos a matar tu familia".

En tanto, hay investigadores que sugieren la presencia en ese pabellón de personas vinculadas a Julio "Peruano" Rodríguez Granthon, condenado por narcotráfico pero recluido en la cárcel federal de Marcos Paz. En ese mismo pabellón estaba el Peruano cuando en julio de 2020 organizó parte del entramado que culminó con el asesinato del ex concejal Eduardo Trasante, hecho que hoy se está juzgando en el Centro de Justicia Penal y tiene a Rodríguez Granthon imputado con pedido de pena de prisión perpetua.

Conferencia

La conmoción generada por ambos ataques repercutió en el gobierno provincial, que a través de su cuenta de Twitter publicó: "Tenemos una decisión y no vamos a ceder en las acciones de gobierno hasta lograr que nadie cometa delitos desde la cárcel. Es el compromiso que asumimos para lograr la paz y la tranquilidad que merecemos". En ese sentido, la postura oficial es que las balaceras, y por lo tanto las amenazas a Pullaro, se debieron a los operativos realizados en la cárcel de Piñero.

En la misma sintonía se pronunció la mañana del miércoles el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, quien brindó una conferencia de prensa. "En ambos casos estamos desde el primer momento en coordinación con la policía de investigaciones con las áreas de inteligencia y las fiscalías intervinientes adoptando todas las medidas a disposición para esclarecer el hecho", dijo respecto de las dos balaceras con amenazas a Pullaro. "Tenemos un programa de trabajo y de ninguna manera vamos a permitir que unos criminales nos muevan un milímetro de las acciones y objetivos estratégicos", agregó.

"Claramente, son reacciones que estaban dentro de lo previsto, hasta me hubiera sorprendido que no se den", continuó el ministro. "Evidentemente, el régimen penitenciario en estos cuatro años se configuró como sumamente laxo, se debilitaron todos los controles internos, se disolvieron los grupos de requisa. Cuando uno ajusta dos o tres parámetros básicos, la reacción se produce", analizó y avisó: "Vamos a responder con medidas más enérgicas todavía".

WhatsApp Image 2023-12-13 at 10.26.28.jpeg Foto: Celina Mutti Lovera

La conferencia se realizó en la comisaría 32º, dado que también anunció una nueva medida de la reciente gestión: el traslado definitivo de reclusos que estaban en seccionales y serán alojados en instituciones del Servicio Penitenciario. Un total de 86 presos que estaban detenidos en las comisarías 15º, 12º, 32º y la 24º de Granadero Baigorria fueron llevados a la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (Order) desde donde serán derivados a distintos penales.

Los operativos se realizaron cabo con la intención del gobierno de ubicar más policías destinados a tareas operativas en la calle, en este caso de agentes que estaban abocados a la custodia de presos. "Vamos a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar y recobrar la paz pública quebrantada en Rosario y estamos preparados para reaccionar con medidas más enérgicas", enfatizó el ministro Cococcioni. Una medida que se suma a una anterior anunciada por Pullaro: la suspensión durante 90 días de todo tipo de licencias para los efectivos de la policía provincial.