Balaceras extorsivas: tirotearon un kiosco y los vecinos salieron a la calle a pedir seguridad

“Las extorsiones pasaron a ser una modalidad de delito más directa porque ahora se vende seguridad. Entonces, nos preguntamos ¿en manos de quiénes está la seguridad de los rosarinos? ¿del Estado o de un grupo privado?, remarcó.

amenaza kiosko01.jpg

Herrero dijo que el estado “debería garantizar la seguridad ciudadana. y la realidad es que brilla por su ausencia. y muchos comerciantes terminan pagando a estas bandas para tener seguridad. Eso ya lo conocen tanto el Ministerio de Seguridad como los fiscales. Queremos saber qué se está haciendo. Cuáles son los planes preventivos y si hay o no inteligencia criminal para que esto no se siga instalando”.

amenaza kiosko.jpg

“Sentimos que van a mirar a un costado para dejarnos a la deriva para acostumbrarnos a la Chicago de 1920. Además de luchar contra la inflación, los pequeños comerciantes tienen que trabajar con el miedo de ser víctimas de extorsiones”, subrayó.

Herrero aseguró que los pequeños y medianos comercios barriles “están cerrando y eso hace que las cuadras o calles se vean más inseguras, más oscuras y que la gente no quiera transitarlas por temor a los robos.. Así, el barrio va perdiendo su vida gracias al cierre de estos negocios”.

amenaza kiosko.jpg San Luis al 4500. En ese lugar, el miércoles balearon un kiosco y los vecinos reaccionaron con una manifestación para pedir seguridad. Imagen: Google Street View

Herrero aclaró que Vecinales Unidas no tenía datos concretos del número de comerciantes que reciben extorsiones. “De muchos no nos enteramos porque no hacen la denuncia y tal vez paguen. Pero a través de las redes sociales llegan mensajes desesperados. Nosotros no podemos hacer más que visibilizar esta problemática y elevar el reclamo, hacerlo conocido a través de los medios. Otra cosa no podemos hacer. Necesitamos respuestas del gobierno. No hay que naturalizar las extorsiones porque la estamos pasando mal. los barrios viven gracias a los pequeños comercios y no podemos perderlos”, añadió.