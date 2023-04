Balaceras contra bancos: "Hay que neutralizar las comunicaciones entre las cárceles y el territorio"

Consultado sobre la serie de tiroteos contra cajeros automáticos, que fueron acompañados por mensajes amenazantes mensajes contra delincuentes, Brilloni fue taxativo: “A juzgar por los hechos y por los mensajes que se dejaron en cada uno de ellos, quiere decir que todavía no terminamos de neutralizar las comunicaciones que hay entre las cárceles y el territorio”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana “ de LT8 , señaló que “desde que ocurrió el atentado contra la sucursal del Banco de Santa Fe de Granadero Baigorria se realizaron reuniones con los representantes del gremio bancario y también con autoridades de los bancos vinculadas a la seguridad de las instituciones. Así dispusimos un operativo de seguridad . En forma paralela surgió este hecho en el cajero del Banco Macro que no estaba operativo por unas obras que se hacían en el lugar”.

“Y en forma paralela a esto, está la investigación judicial para tratar de determinar la autoría de las balaceras, que es lo más importante. Pero A juzgar por los hechos y por los mensajes que se dejaron, quiere decir que todavía no terminamos de neutralizar las comunicaciones que hay entre las cárceles y el territorio. Eso es algo que he manifestado desde el momento en que me incorporé a la gestión hace poco más de un año. Es imperioso cortar las comunicaciones que existen entre las cárceles y el territorio”, remarcó Brilloni.