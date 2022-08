Asesinaron a balazos a un empresario e investigan un posible ajuste de cuentas

Según las fuentes, cuando Gegundez llegó a la distribuidora a bordo de su camioneta Ford Raptor color negra y bajaba del vehículo, le dispararon desde un automóvil Citroën C3 color blanco que aminoró su marcha para que el asesino efectuara los disparos y luego escapó del lugar.

Un jefe policial aseguró que por lo que alcanzaron a ver los testigos, en ese auto iban dos personas, es decir, el tirador y un cómplice que actuaba como chofer.

El empresario quedó muerto boca arriba, al costado de su camioneta y con la puerta de su vehículo abierta.

Efectivos de la comisaría 7ª de Castelar Norte llegaron al lugar y preservaron el sitio donde yacía el cadáver y la camioneta para el trabajo de los peritos de Policía Científica.

Fuentes judiciales precisaron que, si bien aún no habían concluido los peritajes, a simple vista se observaba que en la camioneta de la víctima habían impactado cuatro disparos de un arma de fuego, y que al menos dos de esos balazos alcanzaron a Gegundez y le ocasionaron la muerte.

Los voceros explicaron que un hermano de Gegundez le mencionó a la Policía que su hermano “estaba amenazado”, aunque desconocía los motivos, y que en junio pasado, por esa razón, se había ido a la provincia de La Rioja por unos 20 días, tras los cuales le dijo que “se había enfriado la cosa” y regresó.

“Por lo que nos cuentan de su entorno, el hombre había vuelto ya hace un mes de La Rioja. Ahora estamos intentando recabar la información concreta para saber a quién le temía y cuál era el conflicto que atravesaba, para poder identificar a algún sospechoso”, dijo uno de los investigadores.

Por ello y por la forma de la ejecución del crimen, la primera hipótesis de los investigadores es que se trató de algún tipo de venganza o ajuste de cuentas cometido por sicarios.

“Lo que tenemos claro es que no se trató de un asalto o intento de robo. No solo porque no le robaron nada, sino porque hay testigos directos que hablan de una ejecución. El C3 aminoró su paso, asesinaron a tiros al hombre y escaparon”, afirmó una fuente judicial.

El caso es investigado por el fiscal Mario Ferrario, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del departamento judicial de Morón.

El agente fiscal envió instructores judiciales al lugar del hecho para recabar testigos y dirigir a la Policía en las primeras tareas investigativas entre ellas un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

La fiscalía de Ferrario ordenó trasladar al cuerpo del empresario a la morgue para su correspondiente autopsia y además pidió un exhaustivo relevamiento de las cámaras de seguridad que hayan podido captar alguna secuencia del crimen y la ruta de llegada y escape de los homicidas.