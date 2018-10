Asaltó a un joven, lo baleó y recibió una fuerte golpiza

Un hombre de 43 años fue detenido ayer a la mañana luego de asaltar y balear en una pierna a un joven que volvía a su casa de Juan B. Justo al 1700, en la zona norte de la ciudad, junto con su novia y un amigo. La víctima, de 21 años, fue hospitalizada pero un par de horas después recibió el alta médica. En ese contexto fuentes policiales y judiciales confirmaron que el sospechoso fue retenido por vecinos y transeúntes que lo golpearon con dureza durante un par de minutos hasta que llegó la policía, que secuestró la moto en la que se movía el asaltante y un revólver.

La investigación del hecho está en manos del fiscal de Flagrancia Enrique Paz, quien imputaría hoy a Roberto Miguel S. por el intento de asalto a mano armada, la portación del revólver y las lesiones ocasionadas a la víctima. Respecto de la golpiza propinada al ladrón, fuentes allegadas a la investigación señalaron que hasta anoche no se había individualizado a ningún agresor, para lo cual se esperaba obtener información de las imágenes captadas por cámaras de vigilancia que pudiera haber en la zona.

A mano armada

La cuadra de Juan B. Justo al 1700, antes de que esta calle se cruce con Alberdi, es arbolada y apacible. Sin embargo, dicen los vecinos que no hay un sólo residente que no haya sido asaltado. En general se trata de arrebatos cometidos por ladrones en moto, pero también muchos cuentan de atracos a mano armada.

Así fue asaltado ayer Iván M., de 21 años, cuando regresaba con su novia y un amigo de 20 a su casa alrededor de las 7.30 de ayer. Según la información preliminar, a metros de la vivienda el joven fue sorprendido por la espalda por un hombre que a punta de pistola le pidió sus pertenencias. Al parecer el asaltante, que habría dejado su moto en un pasaje cercano, le colocó a su víctima el arma en la cabeza, o le apuntó, y alcanzó a gatillar un par de veces sin que se saliera la bala del revólver.

Así, se originó un forcejeo en el que intervino el amigo de Iván. En ese marco se efectuó al menos un disparo que impactó al chico en el muslo izquierdo, con orificio de entrada y salida. Para entonces, algunos vecinos habían salido de sus casas y algunos al parecer intervinieron para retener al asaltante, al igual que algunos transeúntes y automovilistas que se detuvieron al ver la escena.

Minutos después llegó al lugar personal del Comando Radioeléctrico que finalmente detuvo a Roberto S. A unos metros Por su parte, Iván fue trasladado al Hospital Alberdi donde recibió curaciones y horas después le dieron el alta.

Forcejeos y tiros

"Los que vivimos acá sabemos que los asaltos son cosa de todos los días. Desde chiquito te roban, desde siempre", confió a este diario con serenidad el joven que acompañaba a Iván, mientras recordaba un asalto que sufrió a los 11 años, cuando lo amenazaron con un cuchillo tipo tramontina para robarle un par de ojotas. "Pero nunca viví nada como hoy", agregó sin disimular la situación extrema que había protagonizado horas antes.

"Veníamos de la casa de la novia de mi amigo, los tres. Ella y yo estábamos distraídos mirando el sol que se asomaba cuando de pronto, de la nada, escucho un ruido, me doy vuelta y lo veo forcejeando con este tipo, que era grandote. Cuando voy a ayudar a mi amigo veo que el tipo gatilla dos o tres veces, entonces me tiro encima y empezamos a forcejear para sacarle el arma", relató sobre el violento caos de eternos segundos que le tocó protagonizar.

En ese marco, el testigo no pudo precisar en qué momento, se disparó un balazo que alcanzó a Iván en una pierna. Mientras tanto se sumaban personas que intentaban desarmar al asaltante, que "era muy fuerte, era muy difícil". Por lo que pudo ver el amigo de la víctima, en un momento un hombre corpulento que pasaba por el lugar se bajó de un vehículo y "le pudo hacer una llave" que terminó con la resistencia del ladrón, que para entonces ya estaba desarmado.

Sobre la golpiza, el testigo no aportó detalles. "La verdad, mi amigo estaba herido y mucho no me importaba qué podía pasar con el tipo ese que había intentado matarlo".

Lo cierto es que en menos de cinco minutos llegaron al lugar efectivos del Comando Radioeléctrico que se llevaron detenido al asaltante, quien tuvo que recibir atención médica ya que, según fuentes policiales, "presenta lesiones varias producto de una turba agresiva previa al arribo del personal". Además se secuestró en el lugar un revólver calibre 32 largo con el cargador completo y la moto en la que se desplazaba el asaltante, sobre la cual no se aportaron detalles aunque al parecer no contaba con pedido de captura.

Tres delitos

Fuentes de la Fiscalía Regional adelantaron que la audiencia imputativa para Roberto S. está prevista en principio para hoy a las 10 de la mañana. El fiscal de Flagrancia en turno, Enrique Paz, le imputaría varios delitos cometidos en el hecho: robo calificado por uso de arma de fuego grado de tentativa y en concurso con la portación de la misma y las lesiones —en principio leves— que le provocó al joven baleado.

Los voceros consultados señalaron que se trató de una "aprehensión privada" por parte de quienes retuvieron al ladrón hasta que llegó la policía. El fiscal solicitó entre las primeras medidas investigativas la realización de un dermotest y el relevamiento de las cámaras de videovigilancia que pudiera haber en la zona. De esas imágenes podría extraerse información sobre la golpiza al asaltante.