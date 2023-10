Asalto en Arroyito: le robaron el pasaporte y las valijas con las que estaba por irse a Estados Unidos

Cuatro desconocidos a bordo de dos motos lo abordaron a punta de pistola y le robaron sus pertenencias, entre ellas documento y pasaporte con visa estadounidense incluida. El hombre no solo perdió objetos de valor y dinero, también la oportunidad de presentarse a tiempo a una oferta de trabajo en el extranjero.

El muchacho recordó lo sucedido el lunes a la noche de la siguiente manera: “Yo salía de mi casa, porque me pasaban a buscar con la combi para llevarme al Aeropuerto de Ezeiza para tomar el avión que saldría el martes a la mañana. Estaba relajado porque jamás imaginé que podía llegar a pasarme algo así en la puerta de mi casa”, contó.

En ese momento, Morales llevaba una valija, una mochila y un bolso de mano. Cuando estaba por abordar el minibús llegaron cuatro delincuentes en moto. En uno de esos vehículos iba una chica muy joven. “Uno se me vino encima y con una pistola apuntándome me gritaba deja todo o te mato. Sin pensarlo, porque tenía cosas de valor, dejé todo en el piso porque tuve miedo de que maten”, contó.

Embed

“En cuanto tuve la oportunidad, me metí en casa. Se llevaron la mochila, en la que además de cosas materiales. Se llevaron los pasaportes, uno con la visa para entrar a Estados Unidos, renovarla requiere un trámte muy ingorroso y ya no llego para presentarme a tiempo allá. Es documentación que no le sirve a nadie más que a mí. Ya perdí el vuelo y ahora tengo que ver si puedo reprogramar, pero para eso necesito el pasaporte”, agregó el joven.

Morales recurrió a las redes sociales y a los medios de comunicación para difundir lo que había pasado y ver si alguien podría hallar los documentos y devolverselos. Para eso dejó un número de teléfono celular para contacto: 341 2257068.