El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Lorenzo investiga un presunto intento de secuestro que se originó anoche a partir de una discusión matrimonial originada en la zona oeste de la ciudad, que terminó con un detenido y la incautación de un auto en el kilómetro 200 de la autopista a Santa Fe, a la altura del peaje de Timbúes.

Según indicó el subcomisario de la Unidad Regional II, Claudio Romano, el hecho se originó en una vivienda ubicada en Schweitzer al 8400, donde un hombre de 39 años golpeó y maniató a su mujer de 40 en medio de una discusión matrimonial. En ese contexto, el dueño de casa subió al auto a su esposa y al hijo menor de ambos a un Volkswager Surán y escapó en rauda marcha en dirección hacia el norte de la ciudad.

"Cerca de las 21.30, un llamado al 911 dio cuenta de un problema familiar en calle Schweitzer al 8400. Allí acude el personal y da cuenta que una mujer había sido golpeada y maniatada por su marido, quien la subió a un auto junto a su hijo de 12 años y escapó en auto", detalló Romano.

En el camino -de acuerdo a la información policial-, el hijo mayor de la pareja logró interceptar el vehículo a la altura del aeropuerto y "rescató" a su hermano. "Mientras tanto, el otro hijo del matrimonio, de 20 años, los persiguió en una moto y los alcanzó a la altura del aeropuerto, donde logró rescatar al hermano. Sin embargo, el hombre siguió con su mujer a bordo en su Volkswagen Surán hacia Timbúes", agregó.

En el lapso de una hora y media, la policía dispuso un operativo cerrojo con las fuerzas de la zona y más tarde se logró interceptar el VW a la altura del peaje de Timbúes

, donde el hombre quedó detenido. "A partir de un operativo cerrojo, personal de Seguridad Vial logró rescatar a la mujer a la altura del peaje de Timbúes, donde se secuestró el auto y se detuvo al hombre, quien no opuso resistencia", abundó.

"Todavía no podemos afirmar si se trató de un intento de secuestro o so sólo se trató de un drama pasional", señaló el uniformado, mientras anticipó que aún no poseen los informes médicos para saber el estado de salud del niño de 12 años. A su vez, indicó que la madre de la mujer cautiva "indicó que llamó a su hija tras la discusión y ésta le dijo que estaba bien".

En tanto, la víctima, de 40 años, declaró que estaba fue trasladada por su pareja contra su voluntad, atada de pies y manos y que fue golpeada en distintas partes del cuerpo.

Investiga el caso la fiscalía de San Lorenzo y la comisaría de Timbúes, que intervino en el caso por razones de jurisdicción y detuvo al hombre de 39 años.