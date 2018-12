El diputado provincial de Cambiemos, Federico Angelini, sostuvo que los atentados que vienen sufriendo diferentes dependencias públicas de Rosario desde hace meses, y que se replicaron en las últimas horas con ataques a balazos contra el Concejo Municipal y el Ministerio Público de la Acusación y los mensajes mafiosos que encontraron, "es una situación muy triste que no dista mucho de lo que sufren a diario los vecinos".

En diálogo con "Trascendental" de La Ocho, Angelini recordó que en este 2018 hubo más de 500 balaceras en Rosario y, en ese sentido, afirmó: "Como ciudadano santafesino, lo único que pido es que el Poder Ejecutivo de la Provincia y la Justicia avancen para darle mayor profundidad a las investigaciones que se están llevando adelante, porque evidentemente no se están haciendo bien las cosas".







Embed #Trascendental "Nos preocupa que lleve la PDI las investigaciones en vez de utilizar otros recursos como las fuerzas federales. Se suceden las balaceras, hacen 20 allanamientos y después no pasa nada. La justicia no da en el punto de lo que está sucediendo en #Rosario @fangelini pic.twitter.com/RpNd2o0dto — La Ocho am830 (@laochoam830) 20 de diciembre de 2018



"Acá suceden las balaceras, al día siguiente se hacen 20 allanamientos y después no pasa nada. Hoy todavía no sabemos realmente qué pasó en las otras balaceras que tuvimos en Rosario. Eso significa que la investigación no ha podido avanzar, por lo que necesitamos mayor profesionalismo y seriedad para esclarecer estos lamentables hechos", manifestó el referente de Cambiemos en Santa Fe.





ataque.jpg Esta madrugada atacaron nuevamente inmuebles linderos al Ministerio Público de la Acusación, en calle Montevideo. Fotos: Marcelo Bustamante / La Capital



El legislador provincial también expresó su preocupación por que el gobierno provincial "siga insistiendo a través de la Policía de Santa Fe para que lleve adelante las investigaciones, en lugar de utilizar de manera alternativa algún otro recurso como la Policía Federal para que se haga cargo de las pericias, de manera de intentar salir de este punto muerto, donde claramente no hay avances que permitan saber qué está ocurriendo realmente".

"Acá suceden las balaceras, al día siguiente se hacen 20 allanamientos y después no pasa nada"

A su vez, el diputado provincial señaló no entender como "paralelamente a lo sucedido en el Concejo Municipal ayer, en uno de los actos más graves de la historia contra la institucionalidad rosarina, el gobernador Miguel Lifschitz anunciaba una consulta popular para impulsar, una vez más, su Reforma Constitucional y reelección, calificando a este tema en su cuenta de Twitter como 'muy importante para todos´ y con la leyenda 'Santa Fe va al frente´".

"Cuesta entender que, ante problemáticas que no encuentran solución en nuestra provincia, como es el caso de la inseguridad y el narcotráfico, y luego de haberse rechazado en la legislatura provincial, el gobernador Lifschitz insista con el tema de la Reforma Constitucional, que a esta altura tiene más que ver con involucrarnos a todos en un plebiscito para dirimir una interna del socialismo, que en responder a una demanda concreta y urgente de los santafesinos", finalizó Angelini.