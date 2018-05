Una médica vivió un momento de extrema tensión al ser amenazada de muerte por una paciente de 25 años a la que había ido a ver a su casa y que tuvo un brote de furia porque la profesional, según dijo, no le firmaba los días de licencia por enfermedad. Finalmente, la irascible joven fue detenida.

Según el parte policial, la joven mujer no sólo amenazó con matar a la doctora sino que también insultó a los policías que acudieron al lugar. "De acá no se va nadie, la voy a matar a esta vieja si no me da los días, yo estoy enferma", gritó la paciente.

Fuentes del Ministerio de Seguridad señalaron que todo ocurrió en Víctor Cué al 1000 bis. Según el parte oficial, efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) acudió a ese lugar tras la denuncia al 911 realizada por el chofer de una ambulancia de una empresa de emergencias.

El conductor de la ambulancia declaró que junto a una médica, se presentaron en el lugar para atender a una persona. El denunciante dijo que la médica ingresó al domicilio para asistir a la paciente, pero a los pocos minutos su compañera comenzó a pedir auxilio desde el interior de la casa y entoces decidió llamar al 911.

Cuando los policías ingresaron en la vivienda fueron atendidos por una mujer de 40 años quien les manifestó que su hija tendría retenida a la doctora.

Según fuentes oficiales, la joven mujer comenzó a decirles a los policías "de acá no se va nadie, la voy a matar a esta vieja si no me da más días, yo estoy enferma, van a ir todos presos, soy amiga de Moyano, tengo muchos conocidos, ustedes son todos putos y van a terminar presos, se los aseguro".

De acuerdo a la información oficial, la mujer minutos después depuso su actitud y fue trasladada a la seccional 20ª de Empalme Graneros.