Amenazas a la prensa: habrá protección policial en las coberturas y los medios

Tras las amenazas a la prensa en las inmediaciones de Telefe Rosario, el Ministerio de Seguridad se comprometió a brindar protección en las coberturas periodísticas, al tiempo que también destinará patrullajes en los medios de la ciudad a fin de paliar la situación de inseguridad que atraviesa Rosario por los índices de violencia surgidos a raíz de las economías delictivas. En tanto, la cartera de seguridad seguirá trabajando de forma "sistemática" junto al Sindicato de Prensa de Rosario, ya que no hay visos de solucionar este flagelo en el corto plazo.

"Va a haber presencia policial hasta tanto los periodistas no terminen su trabajo para no quedar librados a su suerte. Quedamos en seguir trabajando de manera sistemática y que esta reunión no quede en una salida fácil porque queríamos lograr que los compañeros puedan tener protección para minimizar los riesgos para cumplir su tarea en una ciudad complicada en materia de seguridad", rescató el secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario (SPR), Edgardo Carmona al salir de la reunión realizada en la sede local de la Gobernación junto al ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi.