Alvarado rompió el silencio y se desligó del crimen

Esteban Lindor Alvarado rompió ayer el silencio cuando la jueza Melania Carrara, en medio de la audiencia, le otorgó la posibilidad de expresarse a todos los imputados. "No pertenezco a ninguna asociación ilícita ni como jefe, ni como organizador, ni nada por el estilo", empezó su defensa el acusado de liderar una banda criminal. Además, aceptó que conoce a los acusados Nicolás "el Fino" Ocampo y al testigo Rodrigo Ortigala "desde años atrás". Pero sobre éste, remarcó: "No sé qué tiene la Fiscalía con él, si hay algún vínculo o son amigos para que me inculpe".

En cuanto a la imputación por el crimen del prestamista Lucio Maldonado, Alvarado trató de despegarse del crimen al sostener que "aparezco en el allanamiento a la casa quinta (del paraje Los Muchachos) siendo que el hermano de Lucio dio distintos nombres, tres o cuatro nombres para que siguieran pruebas y nunca siguieron a nadie. Pero le apuntaron al campo, hicieron pedidos de capturas y yo con Maldonado nunca tuve problemas".