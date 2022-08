Allanan la casa del ex jefe policial Daniel Corbellini y detienen a su esposa en una causa por extorsión

La casa del ex jefe de la Policía de Investigaciones (PDI) y ex titular de la central operativa OJO, Daniel Corbellini , fue allanada este jueves, y fue detenida su esposa.

La casa del ex jefe de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe y ex titular de la central operativa OJO, Daniel Corbellini, fue allanada este jueves. El destinatario de la medida no fue él sino su esposa, que resultó detenida por la orden de un fiscal por un hecho de extorsión agravada por uso reiterado de arma de fuego. Se trata de Silvina Elisa M., quien trabaja en una oficina céntrica de una empresa que se dedica a dar préstamos personales, y a la que le adjudican haberse valido de una amenaza con disparos para cobrar un crédito a un cliente en mora.