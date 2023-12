Al joven acribillado en Empalme le dispararon 20 tiros desde una moto

“Carli”, como lo llamaban sus padres, vivía a menos de 50 metros de donde lo mataron. Compartía al casa paterna con su pareja y una hija de 9 meses. “El quería trabajar y progresar. Nada Más. No vendía drogas ni nada raro. Dicen que los que lo mataron antes habían estado por Juan B. Justo y Cullen y ahí hirieron a un hombre. Después vinieron para acá. Siempre andan tirando tiros. Mi hijo pasaba por la esquina y le dieron. Me pidieron 200 mil pesos en una funeraria por cuatro horas, y no los tengo. Los vecinos y mi patrón me ayudan con algo y lo velo en la casa”, dijo Juan, el padre de la víctima.