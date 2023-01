Al hermano del Tolo Gallego le robaron una camioneta modelo 74

"Me cortaron los brazos y las piernas", aseguró Orlando Gallego, quien el fin de semana sufrió el robo de su camioneta, la cual usa para trabajar. El hecho no se diferencia demasiado de muchos otros episodios policiales que ocurren cada día en Rosario, aunque esta vez la víctima es familiar de uno de los grandes ídolos históricos de Newell's: Orlando es el hermano de Américo Rubén Gallego, el Tolo, ex jugador rojinegro que también sacó campeón al equipo como técnico.