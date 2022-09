Juzgan a un hombre por asesinar a su pareja y esconder el cuerpo

Elsa tenía 63 años cuando fue vista por última vez el 28 de marzo de 2019. Días después, cuando sus hijos le preguntaron al padre dónde estaba su madre Castro le respondió que la mujer lo había abandonado, que se había ido a Brasil sin llevarse ropa ni su teléfono celular. Los hijos no quedaron muy conforme con la respuesta e instaron al padre a que denunciara la desaparición de la mujer mientras intentaban una búsqueda a través de las redes sociales.

Luego de ocho meses sin noticias de Elsa, un fiscal decidió allanar el domicilio de la pareja, un predio rural ubicado en el kilómetro 275 de la ruta 9. Fue la tarde del 27 de noviembre de 2019 cuando hallaron en el pozo de un molino una bolsa que contenía los restos de la mujer.

En su alegato de apertura el fiscal sostuvo ayer que Elsa sufrió violencia de género durante su relación con Castro, lo cual generó una relación basada en el sometimiento en una situación de permanente violencia física y psicológica. Ferlazzo sostuvo que el acusado asesinó a Mércuri ahorcándola para luego esconder su cuerpo. En ese marco pidió la prisión perpetua para Castro.

Por su parte, indicaron voceros judiciales, la defensora pública Andrea Siragusa dijo a los jueces que no va a poder probarse la causa de muerte de Elsa. Cuestionó la versión de los hechos presentada por el fiscal y afirmó que se han violado garantías constitucionales durante la etapa de investigación. En su alegato la defensa pidió la absolución por el beneficio de la duda ya que, a su entender, no se podrá alcanzar la certeza suficiente para atribuirle el crimen a Castro y condenarlo. no va a poder alcanzarse la certeza suficiente para poder condenar a Castro, por lo que pidió su absolución por el beneficio de la duda.

