“Lo importante es que está con vida, que lo estamos sacando, pero los médicos dicen que tiene que hacer a partir de ahora una vida como de un señor de 80 años, pero teniendo veinte. Tenemos que tener extremos cuidados con un montón de cosas que no puede hacer, como ver una película de terror, porque no puede tener emociones (fuertes). Ahora viene un tratamiento importante, tenemos que cuidar todo para que no le quede ningún tipo de secuelas”, explicó Enrique Montín, padre de la víctima.

“Las recomendaciones de los médicos hablan de entre seis meses y un año. Yo soy positivo y creo que en seis meses va a estar bien, haciendo su vida normal”, deseó el papá de Matías. Y aclaró: “Tenemos el alta clínica, pero no el alta médica, entonces vamos a permanecer en Mar del Plata para que lo sigan viendo diariamente. Una vez que nos den el alta médica, volveremos a Buenos Aires”.

En relación a los siguientes pasos de la recuperación, Enrique afirmó que deben esperar “que suelden los huesos del cráneo y que se absorba el hematoma que tiene adentro. El cráneo está partido en tres, pero lo más importante es lo del hematoma, que es lo que le puede dejar alguna secuela”.

Su hijo Matías había cuestionado este lunes, en un mensaje que subió a sus redes sociales, la excarcelación de Galvano y Bracamonte, hijo del jefe de la barra de Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, imputados por el ataque. “Me parece medio injusto que yo esté acá luchando por salir adelante y que los chicos que ocasionaron esto estén en su pileta gozando de la vida”, señaló, en referencia a los dos acusados que fueron liberados el domingo por decisión de la Justicia de Garantías, tras una solicitud en ese sentido del defensor de ambos, Sergio Fernández.

Galvano y Bracamonte se encontraban alojados en la Unidad Penal de Batán, procesados en el marco de una causa por “lesiones graves”, en la que está imputado también el futbolista de Arsenal de Sarandí, Matías Belloso, quien permaneció en libertad.

“Seguimos teniendo injusticia, no justicia. Los liberaron porque no hicieron cambio de carátula. Si se cambiaba la carátula, los chicos quedaban detenidos. Además, el fiscal les retuvo los celulares y el auto y a las dos horas se los entregó al papá de uno. En el caso del chico de Villa Gesell sacaron mucha información de los celulares, acá no”, aseguró Enrique Montín, recordando la muerte de Fernando Báez Sosa, de la cual se cumplió un año el 18 de enero.