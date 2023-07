Pidieron que le suspendan el carnet al conductor que chocó a un cadete y escapó en contramano

También se aprecia que el cadete, visiblemente conmocionado, trata de correrlos unos metros. Y que alguien le pregunta qué había sucedido, a lo que el joven responde: "Me quisieron robar, me quisieron pegar".

salta y callao robo a delibery.mp4

"Enterados de la situación nos pusimos en contacto inmediatamente con la Municipalidad de Rosario para identificar a los responsables y les agradecemos por darnos toda la información de los involucrados. Inicialmente queríamos suspender a los tres agresores, pero solo el conductor cuenta con licencia de conducir y por eso esta decisión. Ahora depende de las autoridades provinciales que esta medida se concrete", comentó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Por su parte, la secretaria de Control y Convivencia de Rosario, Carolina Labayru, expresó: "Concordamos con el criterio y el procedimiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Tener licencia de conducir es una responsabilidad que no solo brinda el derecho a transitar, sino a realizarlo respetuosamente. No vamos a tolerar ni naturalizar ningún tipo de conducta violenta y por eso exigimos a las autoridades de la provincia que suspenda la licencia del conductor del auto porque no es la clase de conductores que queremos en las calles de nuestra ciudad".