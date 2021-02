Se habría firmado un acuerdo con China por un millón de dosis

De avanzar sin problemas el contrato, el de Sinopharm pasaría a ser el mayor lote en llegar al país en un sólo vuelo. Y permitiría arrancar de una vez una campaña de vacunación masiva que viene rezagada.

El anuncio en Rusia de que tienen problemas para producir la Sputnik V en grandes cantidades ha sido un duro golpe a nivel local, porque aquí se apostó a tener 20 millones para enero y febrero. Sólo se contó hasta ahora con poco más de un millón. En la semana se agregaron 580 mil Covishield de la India.

Argentina, con la Sputnik, hasta ahora aplicó 392 mil ampollas del primer componente y 241 mil del segundo.

La comparación con la campaña del país más avanzado de Latinoamérica expone la lentitud: Chile, hasta el viernes, logró inocular a 2.818.147 de personas. Ese día sumó a 135.072 vacunados. La cifra equivale al 17% de su población. De las más de 2,8 millones de dosis administradas, 1,7 millones corresponden a adultos mayores de 65 años, el 58 por ciento de los vacunados son mujeres y 42% son hombres.

Acuerdo firme

En el gobierno aseguraron off the record que el contrato con China, que habría sido rubricado un día antes del escándalo del “vacunatorio Vip”, no va a ser alterado por el revuelo que se armó luego.

González García demoró en su ministerio la firma del acuerdo, confiaron las fuentes. El ministro había dicho en Diputados que China ponía condiciones muy duras para una vacuna: un costo de 20 dólares por dosis y se necesitan dos por persona. O sea 40 dólares por vacunado.

González también había dicho que entre esas condiciones pedían que se les comprara en total 30 millones de dosis para enviar ese primer millón.

Alberto Fernández dijo en una entrevista que se había involucrado personalmente en la negociación junto al nuevo embajador en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, para que se alivianaran las condiciones. El contrato por el millón de vacunas no conllevaría esa exigencia.