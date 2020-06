La diputada nacional Liliana Schwindt (Frente de Todos) presentó hoy un proyecto de ley en el que propone la suspensión del cobro de intereses punitorios por el uso de tarjetas de crédito que no sean emitidas por entidades bancarias hasta que finalice la emergencia por la pandemia de coronavirus.

En su articulado, la iniciativa establece que "los saldos impagos correspondientes a vencimientos de financiaciones desde el día 1º de mayo deberán ser automáticamente refinanciados, como mínimo, a un año de plazo con tres meses de gracia en nueve cuotas mensuales, iguales y consecutivas, pudiendo solamente devengar interés compensatorio".

"Los saldos refinanciados podrán ser precancelados, total o parcialmente, en cualquier momento y sin costo –excepto el interés compensatorio devengado hasta la precancelación– cuando el usuario lo requiera", agrega la propuesta.

El proyecto de Schwindt también establece que las entidades crediticias no bancarias deberán "abstenerse de efectuar reclamos extrajudiciales de deuda, bajo la apariencia de reclamo judicial", y que en caso de incumplimiento serán objeto de las multas fijadas por la ley de Defensa del Consumidor.

Al explicar las motivaciones que la llevaron a presentar el proyecto, la diputada por Buenos Aires advirtió que "muchas personas debieron recurrir al endeudamiento para comprar alimentos y pagar los servicios" en medio de la cuarentena.

"Estamos en pandemia y debe primar la necesidad sobre el negocio, y lo que buscamos es justamente proteger a millones de consumidores que todavía no están bancarizados y deben recurrir a entidades financieras”, agregó.

“De no concretarse esta propuesta, no sólo se seguiría desprotegiendo a los usuarios financieros de esas tarjetas, sino que se los dejaría absolutamente indefensos ante los abusos de los proveedores de servicios financieros no formales, por no tener ninguna herramienta eficaz ni autoridad de aplicación precisa para reclamar”, agregó Schwindt.

Por último, la legisladora señaló que las entidades más conocidas que ofrecen este tipo de servicios financieros son Efectivo Sí, Credial, Credipaz, Centro Card, CMR Falabella, Coto Cicsa, Italcred y Tarjeta Naranja, entre otras.