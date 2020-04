El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, aseguró que el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus Covid-19 continuará con "algunos pequeños cambios", pero resaltó que "el lunes no vamos a volver a la vida normal", y destacó que en las ciudades más populosas de la provincia habrá "una fuerte presencia en los controles" para evitar que se rompa la cuarentena debido a la pandemia.

"El equipo que conduce Alberto Fernández es el que va definiendo los lineamientos para llevar adelante la lucha contra la pandemia", resaltó Perotti, luego de la teleconferencia que mantuvo ayer con el presidente junto a los demás gobernador, quienes —aseguró— plantearon "la necesidad de continuar con el aislamiento".

Sentenció que "el lunes no vamos a volver a la vida normal y habitual, nada de eso", y llamó a "cuidar lo que hasta aquí se ha logrado, es fundamental día tras día".

>> Leer más: Los dos casos nuevos de Covid-19 son de Rosario

"Habrá algunos pequeños cambios, algunas actividades que podrán retomarse con los recaudos correspondientes", sintetizó, además argumentar la necesidad de mantener el aislamiento: "No ganamos nada todavía, no resolvimos ninguna situación, el riesgo está allí presente y no hay que descuidarse en ningún momento".

Dijo que "la coordinación con cada uno de los municipios va a ser clave" y manifestó que se implementará "una fuerte presencia en los controles, mantener el orden será central".

"Vamos a ser muy estrictos en el seguimiento del aislamiento", añadió.

>> Leer más: Son 80 los casos nuevos en el país y hubo cinco muertos en las últimas 24 horas

El gobernador instó a "tratar de no circular, el virus es un enemigo que viaja con nosotros", y ratificó que "no vuelven las clases en forma presencial".

También se refirió a las medidas que adoptaron distintos jefes comunales en sus jurisdicciones para intentar impedir la circulación de personas infectadas. "Todo lo que permita disminuir la entrada y la salida de las personas en los pueblos son acciones que se pueden tomar. Lo único que vamos a resguardar es no cortar rutas para garantizar el abastecimiento de alimentos y combustible y demás insumos necesarios", dijo.

Perotti calificó como un "cachetazo" la gran circulación que se registró en las calles la semana pasada con la apertura de los bancos, un episodio del que "aprendimos todos", subrayó.

Finalmente, se dirigió a los santafesinos que se encuentran recluidos en sus domicilios: "Sé que en casa les está resultando difícil pero lo que están haciendo es muy valioso".