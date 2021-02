Moyano, su esposa y su hijo también pasaron por el vacunatorio VIP

Desde el círculo íntimo del jefe camionero confesaron que fue Zulet, con su larga trayectoria como empresaria de servicios médicos, la que gestionó las inoculaciones, explicación que se derriba con un solo dato: la única manera de conseguir las vacunas es a través del Estado.

Otros vacunados fueron el canciller Felipe Solá, de 70 años, y el diputado nacional Eduardo Valdez, de 65.

Éste, en declaraciones de hace unos minutos, manifestó: “Nunca pensé que estaba haciendo algo ilegal”.

Valdez, quien iba a integrar la comitiva argentina que el domingo partirá a México junto al presidente Alberto Fernández y habría sido ya bajado del avión, precisamente dijo: “Le pregunté al ministro de salud si me podía vacunar porque tenía que viajar a México. Primero me mandó al Hospital Posadas y luego al ministerio de Salud. Me llamó el propio ministro”.

“Nunca le sacaria la vacuna a nadie”, dijo Valdez, “todo lo que hice fue porque viajaba a la ciudad de México y pensé que tenia que llegar vacunado. Soy un gran respetuoso de Ginés González García, que bastante lo han vapuleado en esta pandemia. No me pidan a mí que lo critique. Somos uno de los 16 países que tienen vacunas, y parte es gracias a él”.

En el intento de contrarrestar las críticas Valdés dijo: “Hoy suceden los hechos en lugares donde no sucedían antes, en la ciudad de Buenos Aires estan vacunado en el estadio River Plate”.