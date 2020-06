Los rosarinos podrán salir a correr a partir del lunes de 8 a 20

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, aseguró que estará permitido en la ciudad salir a correr de lunes a viernes, y destacó que el municipio se pondrá al frente de la tarea de buscar la habilitación de los protocolos para que puedan abrir sus puertas los gimnasios y clubes en el marco del aislamiento por la pandemia de coronavirus. Desde el municipio también señalaron que la gastronomía, las actividades deportivas y los gimnasios deberán presentar protocolos y "se habilitarán a partir del lunes 8 de junio".

Javkin confirmó a La Capital que los runners podrán salir a correr entre las 8 y las 20, de lunes a viernes, "para que no coincidan con las caminatas", que este fin de semana estarán nuevamente habilitadas.

El intendente precisó que "va a haber un listado de deportes y también habilitación de instalaciones para cada actividad, y cada municipio lo va a regular".

"Mañana vamos a presentar cómo lo vamos a organizar en Rosario, cada municipio lo hará a su manera pero hemos avanzado en algunos criterios comunes", indicó, para remarcar que en el caso de los gimnasios cada local deberá presentar su protocolo para reanudar la actividad, ya que "no es lo mismo hacer actividad con aparatos o sin, por ejemplo, y sí está muy claro que habrá una restricción importante de la capacidad".

Remarcó la importancia de tener en cuenta la ventilación de cada local en particular, debido a que "el mayor riesgo de contagio se da por acumulación del spray (al respirar) en lugares cerrados, y el problema es que en invierno estamos más en lugares cerrados".

Y agregó que "tampoco se pueden usar los vestuarios y las otras áreas comunes".

https://twitter.com/MuniRosario/status/1268701090914226177 CORONAVIRUS: REUNIONES FAMILIARES O AFECTIVAS

El Intendente @pablojavkin en conferencia de prensa junto al Gobernador Omar Perotti, anunció la habilitación de reuniones familiares o afectivas a partir del fin de semana, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones pic.twitter.com/r6eIq8tO3w — Municipalidad de Rosario (@MuniRosario) June 5, 2020

"Como municipio asumiremos nuestro trabajo en cada uno de los locales para ver esa habilitación, y todo eso lo vamos a plantear a partir del lunes", manifestó el intendente.

Luego de la conferencia de prensa en la que acompañó al gobernador santafesino, Omar Perotti, Javkin también dijo que los locales gastronómicos podrán presentar los protocolos a partir del lunes, y estimó que "los bares van a trabajar de 7 a 23 con una limitación de la capacidad, una ocupación cercana al 30 por ciento".

https://twitter.com/MuniRosario/status/1268701102893137925 Se sugiere el uso de máscaras faciales en personas mayores de 70 años y de cubreboca en el resto de las personas en domicilio cuando se está en reuniones con presencia de población de riesgo ya que previenen la transmisión en fases asintomáticas de la enfermedad. — Municipalidad de Rosario (@MuniRosario) June 5, 2020

Finalmente, se refirió a las salidas para reuniones familiares que autorizó la provincia, que se harán efectivas desde este fin de semana. "Estamos dando la posibilidad de encontrarse con las personas más queridas pero no son festejos, no hay cumpleaños, no hay reuniones grandes de amigos, sino que es un reencuentro con el grupo familiar y afectivo más cercano. Y con todo los cuidados del caso", indicó, además de subrayar que la habilitación será de 9 a 19.

"No vamos a entrar a cada domicilio particular a ver si mantenemos la distancia", indicó, y dijo: "Todos sabemos que si hay un adulto mayor lo tenemos que cuidar".

https://twitter.com/MuniRosario/status/1268701117011185665 Por otro lado, las caminatas recreativas para este fin de semana siguen con la misma modalidad:

✔️Caminatas de hasta una hora a 500 mts de casa, sábado y domingo de 9 a 18 hs. con nuestros convivientes.

✔️No se encuentran habilitados los juegos de parques y plazas. — Municipalidad de Rosario (@MuniRosario) June 5, 2020

Desde la Municipalidad destacaron que para las "reuniones familiares y afectivas" se permitirán los traslados a las ciudades vecinas dentro del Gran Rosario "con la obligatoriedad de solicitar el permiso en la aplicación provincial Covid-19". También precisaron que no podrán realizarse fuera de la provincia ni recibir personas de distritos con circulación comunitaria del virus, y llamaron a mantener la distancia recomendada de dos metros entre cada persona.

Finalmente, precisaron que las actividades gastronómicas, deportivas y gimnasios deberán presentar protocolos y "se habilitarán a partir del lunes 8 de junio. Los detalles se comunicarán en las próximas horas". Previamente, la Nación debe publicar el decreto con la última actualización del aislamiento social, preventivo y obligatorio.